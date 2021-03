Fernando Alonso abandona la primera cursa en la seva tornada a la F1

@EP





Fernando Alonso tornava a disputar aquest diumenge un Gran Premi de Fórmula 1 després de dos anys retirat d'aquest esport. Però per mala sort, l'asturià no va poder acabar la primera cursa del mundial, disputada al circuit de Barhein.





A la sessió de classificació de dissabte, Alonso va pilotar molt bé el seu monoplaça d'Alpine. De fet, va aconseguir ficar-se en la Q3, cosa que no va poder fer el seu company d'equip Esteve Ocon. No obstant això, sortir en bona posició no li ha servit de res en aquesta ocasió.





Alonso es trobava dotzè en la classificació quan en la volta 34 ha hagut de realitzar la seva segona parada a boxes. Ha estat en aquest moment quan a l'asturià no li ha quedat més remei que retirar-se de la cursa.





Segons ha comunicat més tard Alpine, el cotxe de Fernando Alonso va patir un problema en els frens. En concret, una peça que s'ha escapat d'un altre monoplaça s'ha quedat encallada en els frens del cotxe del pilot espanyol.





Així, la mala sort ha estat la causant que l'asturià es quedi amb un mal regust de boca en el retorn a la Fórmula 1. No obstant això, Alonso s'ha mostrat feliç i il·lusionat des que va donar la notícia de la seva tornada a aquest esport . I això només ha estat un petit problema que té temps per solucionar.





Finalment, la cursa l'ha guanyat Lewis Hamilton. Així doncs, és el pilot britànic el que ara es troba a més distància de l'espanyol.