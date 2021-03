Els espanyols Masiá i el debutant Acosta fan un doblet a Moto3

@EP





El pilot espanyol Jaume Masiá (KTM) ha aconseguit la primera victòria del Mundial de Moto3 i s'ha convertit en el primer líder del curs en la categoria després d'imposar-se aquest diumenge en el Gran Premi de Catar, liderant el doblet del Red Bull KTM Ajo amb el seu compatriota Pedro Acosta (KTM), que ha debutat en el campionat amb un excel·lent segon lloc.





El d'Algemesí, que ha liderat gran part de la cursa, s'ha emportat una apassionant última volta a Losail amb 42 mil·lèsimes sobre el de Mazarrón, que amb 16 anys completa un espectacular debut en la categoria petita, i 94 sobre el poleman de dissabte, el sud-africà Darryn Binder (Honda), que ha completat el podi.





En un inici de carrera accidentat i marcat pel vent, Foggia i Oncu han caigut ja en la primera volta, i també s'ha produït una caiguda de quatre que ha llastrat els espanyols Jeremy Alcova (Honda) --que començava quart-- i Xavi Artigas (Honda).





Per davant, Acosta ha liderat fugaçment la prova en els primers compassos, tot i que ha estat el seu company d'equip, Masiá, qui ha aconseguit assentar-se al capdavant del grup de 14 unitats amb aspiracions a la victòria.





Així i tot, el murcià encara s'ha atrevit a discutir-li la primera plaça en un apassionant final en què també s'han postulat el japonès Ayumu Sasaki (KTM) i el sud-africà Darryn Binder (Honda). El japonès, no obstant això, quedava fora de la lluita després dde caure, i el triomf s'ha decidit entre el trio després d'una apassionant última volta en què Masiá ha tirat al màxim.





Per la seva banda, Sergio García Dols (Gas Gas) ha acabat quart, mentre que el debutant Izan Guevara (Gas Gas), que ha començat segon, ha acabat setè. Per la seva banda, Carlos Tatay (KTM) ha acabat onzè i Adrián Fernández (Husqvarna) dissetè, i Jeremy Alcova (Honda) i Xavi Artigas (Honda) no han pogut acabar la prova per les seves caigudes.