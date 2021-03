Remuntada in extremis d'Espanya davant Geòrgia

Irakli GEDENIDZE / REUTERS





Els homes de Luis Enrique sabien que havien de guanyar els 3 punts si volien seguir en la lluita per classificar-se per al Mundial de Qatar de 2022. És per això que el seleccionador asturià ha hagut de buscar altres opcions a l'onze titular davant Geòrgia, encara que no ha acabat de funcionar l'estratègia, al menys en la primera meitat.





Per al partit que ha començat a les 18: 00h, Luis Enrique ha tret un onze titular amb força canvis respecte al primer partit. Unai Simón, Pedro Porro, Èric García, Diego Llorente, Jordi Alba, Busquets, Fabián, Pedri, Ferrán Torres, Bryan Gil i Morata han estat els escollits per jugar aquest partit des de l'inici.





Per la seva banda, Geòrgia ha saltat a la pista de joc amb Lòria; Kakabadze, Kashia, Dvali, Giorbelidze; Kiteishvili, Kankava, Zivzivadze; Gvilia, Lobzhanidze i Kvaratskhelia. I aquest onze titular els ha servit per acostar-se a la porteria d'Unai Simón i posar contra les cordes als espanyols.





PRIMERA MEITAT SENSE OCASIONS





Els pupils de Luis Enrique no han aconseguit aclarir els dubtes que van generar després de l'empat davant els hel·lens durant la primera part d'aquesta trobada. A la primera meitat del partit ha estat Geòrgia la que ha creat més perill. Animats pel seu públic, ja que s'ha decidit jugar el partit amb afició, els homes de Geòrgia han aprofitat cada pèrdua de pilota d'Espanya al centre de camp.





Així, cada vegada que agafaven la pilota sortien a la contra, disposats a agafar avantatge en el marcador. Ho han aconseguit en el minut 43, quan Kvaratskhelia ha marcat el primer gol de la trobada. Espanya, per tant, ha marxat al descans perdent 1-0 a Tbilissi i amb males sensacions en atac, ja que s'han trobat amb una Geòrgia que amb prou feines els ha permès travessar el centre de camp.





CANVI DE JOC I REMUNTADA IN EXTREMIS





Luis Enrique sabia que havien de donar-li la volta al marcador si volien seguir amb opcions de classificar-se pel Mundial. Per això ha començat la segona meitat amb dos canvis. Bryan Gil i Diego Llorente s'han quedat a la banqueta i en el seu lloc han entrat Íñigo Martínez i Dani Olmo per intentar resoldre el partit.





A la selecció espanyola li ha costat molt agafar el ritme i ha fallat moltes últimes passades que feien impossible arribar a la porteria rival. Però per sort, en el minut 55 ha aparegut Jordi Alba per centrar una pilota a què no ha arribat Morata però sí Ferran Torres per a transformar-la en gol.





Amb l'empat al marcador i dos nous canvis, els homes de Luis Enrique s'han vingut amunt i han començat a pressionar els defenses contraris. Al seu torn, han tancat els espais al darrere i no han permès a Geòrgia crear perill a la porteria d'Unai Simón.





No han deixat d'intentar-ho els jugadors espanyols i així, en el temps de descompte, han aconseguit el gol de la victòria. Dani Olmo ha realitzat un xut des de la frontal de l'àrea i ha aconseguit vèncer el porter rival, avançant a la seva selecció en el marcador.





D'aquesta manera, la selecció Espanyola ha aconseguit superar a Geòrgia 1-2. Ha aconseguit emportar-se els tres punts que els han col·locat primers de grup i que els permetran seguir lluitant per classificar-se per al mundial de Qatar de 2022.