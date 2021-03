Un 70% de nord-americans estan d'acord amb la gestió de la vacunació que fa Biden

@EP





Un 72 per cent dels nord-americans consultats aprova la gestió que el president del país, Joe Biden, està fent sobre la pandèmia de coronavirus, en particular la campanya de vacunació, segons una enquesta d'Ipsos/ABC News que s'ha publicat aquest diumenge.





Aquest percentatge millora el 68 per cent de fa unes setmanes, just després de l'aprovació del paquet d'ajuda d'1,9 bilions de dòlars. Una clara majoria dels nord-americans (60%) també aprova la gestió econòmica de Biden, en aquest sentit i només un 28 per cent desaprova la tasca de Biden referent a això.





Si bé més de la meitat dels republicans (53%) també aprova la gestió de Biden en la distribució de vacunes, menys de la meitat estan d'acord amb la seva resposta general a la pandèmia (44%) i el seu lideratge en l'economia (23%) de manera positiva.





Aquest no és l'únic punt feble de Biden en l'enquesta. Un 57% igual de nord-americans desaprova el seu enfocament en la gestió de la violència de les armes de foc i el control migratori a la frontera dels Estats Units, després d'un augment d'arribades pel sud, que han desembocat en 18.000 nens no acompanyats sota la custòdia dels Estats Units.