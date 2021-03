Espanya es gastarà 61.000 milions d'euros en pagar ERTOs, avals ICO i el cessament d'activitat de autònoms

El Banc d'Espanya creu que les mesures aprovades el 2020 per combatre els efectes de la crisi causada pel virus van augmentar la despesa pública al voltant de 3,5 punts de l'PIB que traduït en diners representa 40.000 milions d'euros, degut principalment al pagament de els ERTO, el cessament d'activitat dels autònoms o els avals de l'ICO.





@EP





La pandèmia de l'Covid-19, que ha provocat una caiguda de l'economia espanyola de l'10,8% en un any, cosa que ha increment la despesa pública a Espanya per pal·liar els efectes sobre les famílies i empreses, que el Banc d'Espanya xifra en un 5,5% del PIB entre 2020 i 2023. És a dir, més de 61.000 milions d'euros.





El Banc d'Espanya preveu que la despesa pública per combatre la pandèmia el 2021 serà de l'1,4% de l'PIB, el que equival a uns 16.000 milions d'euros, encara que en aquesta estimació no està recollit l'últim pla de Govern, aprovat fa tot just dues setmanes, que destina a ajudes directes 7.000 milions i que tindrà un impacte tant en la despesa com en el dèficit.





L'organisme també que per 2022 i 2023 la despesa addicional per combatre la pandèmia serà encara de 0,3 punts de l'PIB cada any, és a dir, uns 6.600 milions d'euros en els dos exercicis, en línia amb el seu pronòstic que Espanya no ha de superar definitivament la crisi fins a mitjans de 2023.





El Banc d'Espanya preveu que el dèficit públic tancament 2020 al 10,5% de l'PIB, més de 11.000 milions de desfasament, xifra històricament alta i que supera els números vermells de l'anterior crisi econòmica.





Per als propers anys, l'organisme supervisor preveu un descens progressiu de el dèficit i estima una reducció fins al 7,7% de l'PIB aquest any, a l'4,8% el 2022 i al 4,4% en 2023, amb el que a la fi del període encara es situaria en cotes "molt elevades" i per sobre dels nivells prepandemia, i encara no compliria les regles comunitàries d'una taxa per sota de el 3% de l'PIB, actualment en suspens a causa del Covid-19.