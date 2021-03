Universitaris per la Convivència: "Posar a les universitats" al servei d'una causa política suposa prostituir -les"

En un comunicat, el col·lectiu de professors s'ha mostrat "el seu estupor i indignació" per l'acte convocat per Òmnium Cultural i celebrat aquest diumenge a la Universitat de Barcelona, on alguns d'ells han exhibit pancartes amb el missatge 'Amnistia, fem-nos lliures'.













Universitaris per la Convivència ha qualificat de inaudit que catedràtics universitaris "agafin a les mans una pancarta per reivindicar una causa d'extinció de la responsabilitat penal, l'amnistia, manifestament il·legal" en la Constitució Espanyola.





Ha defensat que els rectors no són triats per les seves idees polítiques i que no tenen legitimitat per pronunciar-se políticament en nom de les institucions, de manera que col·locar a les universitats "a el servei d'una causa política suposa prostituir.les".





Ha lamentat "les pressions constants que realitza el poder nacionalista" sobre els òrgans de govern de les universitats i ha demanat als rectors que respectin el pluralisme polític i no acceptin pressions.