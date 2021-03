Dubtes en els negociadors d'ERC: "No confien que Pere Aragonès sigui investit aquest dimarts en segona volta"

@EP/ Diu que les negociacions estan encallades en la "direcció estratègica del procés independentista"





El diputat d'ERC al Parlament i sots-secretari general de comunicació del partit, Sergi Sabrià, un dels negociadors republicans per formar govern, ha assegurat que a hores d'ara no estan en condicions de dir si aquest dimarts serà investit el candidat a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, en segona volta, després del fracàs de la primera votació divendres al Parlament.





En una entrevista d'aquest dilluns a Catalunya Ràdio Sabrià ha explicat que els equips negociadors de Junts i ERC s'han reunit aquest dissabte i diumenge, però no confia que arribin a un acord abans de dimarts: "Volem pensar que estem una mica més a prop. No sé si tindrem temps fins demà".





Ha concretat que les negociacions estan encallades en la part de la "direcció estratègica del procés independentista", i ha dit que no és una qüestió de continguts, ni de pla de govern, perquè en aquests aspectes estan molt a prop, en les seves paraules.





Sobre la proposta del Consell per la República de reformular la seva governança, Sabrià ha afirmat que "no està gens desenvolupada, però que sí que apunta bé el problema", i ha instat les formacions independentistes a trobar un espai que tots sentin de tots i on cadascú pugui posar la seva veu, ha dit textualment.





"M'agradaria descartar eleccions, però no depèn només de nosaltres", i ha descartat que ERC formi govern en solitari amb suport extern de Junts, perquè volen formar un executiu a tres, també amb la CUP, amb qui ERC va arribar a un preacord.





Sobre si considera el fracàs de la investidura com una humiliació, tal com ho va qualificar la líder dels comuns, Jéssica Albiach, el diputat republicà ha contestat que en cap cas va ser així i que a Albiach "li ha de costar justificar-se" per no fer costat al pla de govern que va presentar Aragonès.