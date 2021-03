Els indicadors de la Covid-19 creixen a Catalunya

Els indicadors de la Covid-19 creixen i es tem una quarta onada imminent. Els ingressos hospitalaris i el nombre de pacients a l'UCI són dades per veure com evoluciona la pandèmia.









Aquest cap de setmana els ingressos han pujat i salut n'ha notificat un total de 1.474 (89 més) superant la barrera dels 1.400, que no baixava des del mes de desembre. Tot i que els caps de setmana no es donen altes, l'acumulat d'aquests dos dies és de 156 pacients nous a planta.





Els pacients d'UCI també pugen després de baixar dels 400 aquest cap de setmana i han passat dels 396 als 403, set més.





El risc de rebrot es troba en 242 punts, vuit més que al dissabte i segons les últimes dades facilitades pel Departament de Salut, l'Rt o índex de contagi es troba en 1,13, i puja uns 0,02. És a dir, cada 100 persones en contagien 113. Les autoritats sanitàries asseguren que cal tenir l'Rt per sota d'1 per mantenir controlada la transmissió, i tot just divendres es va superar, un fet que no passava des de finals de febrer. Per la seva banda, la incidència acumulada els últims 14 dies és de 215,26 per cada 100.000 habitants.





L'índex de positivitat se situa en el 5,50%, una xifra que torna a superar el 5% que és el límit que fixa l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i el considera com un bon indicador per constatar que un país té la pandèmia sota control. Entre el 25 de febrer i el 3 de març la dada se situava en el 4,77%, i entre el 4 i el 10 del mateix mes baixava fins al 4,52%.





La xifra total des del març del 2020 de morts ha puja fins a les 21.263 víctimes mortals.





Pel que fa al nombre de vacunats amb primeres dosis, aquest dilluns les dades en donen un total de 782.072. En les últimes 24 hores s'han posat 7.125 vacunes. Unes 415.006 persones ja han rebut la segona dosi de la vacuna (95 en les últimes 24 hores). Precisament, l'efecte que té la vacuna en el control de la pandèmia s'ha demostrat ja a les residències, el primer col·lectiu que ha estat immunitzat juntament amb el personal sanitari i s'ha consolidat un 50% de la mortalitat a les residències. En total, un 4,28% de la població de Catalunya està vacunada completament, amb dues dosis.