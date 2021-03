L'Hospital Germans Trias i Pujol detecta 4 infectats vacunats

El

diu que hi ha hagut "molts casos de reinfeccions" de persones que ja havien passat el virus i considera "un error que no s'estigui generalitzant l'ús dels tests ràpids des de la restauració fins als domicilis". Ho ha fet en declaracions al Món de RAC1 recollides per Catalunyapress.









"A l'hospital vam tenir quatre casos de persones vacunades amb la segona dosi infectades i amb una càrrega viral molt alta que desenvolupen una malaltia molt lleu. La vacuna protegeix clarament de la progressió cap a la pneumònia en el cas de la variant britànica. Aquesta respon bé. Però és probable que si la variant sud-africana es va estenent, calgui vacunar més sovint o adaptar els models de vacuna" assegura el metge.





"Caldrà revacunar. Quant temps dura la immunitat d'una vacuna? Al cap d'un any caldrà. En el cas d'algunes potser duri menys d'un any i tot" i adverteix "ens hem de preparar per un nou rebrot. Estic preocupat perquè la variant britànica té molta més infectivitat i costa més d'eliminar" segons l'especialista.





"Ara es contagiarà la gent que es trobi per Setmana Santa perquè la gent no es farà testos. Si se'n fessin, tindrien una probabilitat baixíssima de contagiar encara que estiguin infectats" i es pregunta "per què estem trigant tant a normalitzar l'ús del test ràpid? És un error no fer-ne. Als restaurants tothom se n'hauria d'haver fet abans." afirma.