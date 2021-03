Sis detinguts a Madrid per apunyalar i amputar un dit a un nen de 11 anys

Agents de la Policia Nacional han detingut sis joves, quatre d'ells menors d'edat, pertanyents a la banda llatina 'Trinitarios' com a presumptes autors de lesions greus i organització criminal per apunyalar un nen de 11 anys en el madrileny districte de Villaverde, ha informat un portaveu de la Prefectura Superior de la Policia de Madrid.





Un dels detinguts @EP





Els fets van passar el 6 de març el barri madrileny de Villaverde Baix quan un grup de menors que es trobava reunit va ser atacat al carrer Clara Schumann per un altre grup amb armes i matxets al crit de "Pàtria".





Un grup d'uns 15 joves entre 14 i 17 anys va arribar al lloc i gairebé sense discussió va agredir un nen de 11 anys amb pals i ganivets, semiamputándole el dit petit d'una mà, entre altres ferides. Va ser traslladat a l'hospital de La Paz. Els arrestats ara per aquests fets són quatre menors, un jove de 19 anys i un altre de 20.





DETINGUTS TRES 'DOMINICAN' PER DOS temptatives d'homicidi





En una altra investigació paral·lela han estat detinguts tres integrants de la banda 'Dominican Do not Play' com a presumptes autors de dos temptatives d'homicidi, una d'elles amb arma de foc, que van tenir lloc al llarg d'aquest any.





La investigació va començar la nit del passat dia 6 de març quan un grup d'uns 15 joves van abordar a un menor al carrer Dolç, al barri d'Orcasur, agredint-lo amb pals i matxets al temps que utilitzaven consignes pròpies d'aquest tipus de bandes .





El menor, que es va refugiar en un establiment de la zona, va patir lesions greus per arma blanca i la semiamputación del dit petit pel que va haver de ser intervingut quirúrgicament.





Després de l'agressió, la víctima es va refugiar al bar Estudiants, des d'on van trucar als serveis d'Emergències. El ferit va rebre assistència per part dels sanitaris de Samur-Protecció Civil per un tall al cap d'uns 12 centímetres amb despreniment del cuir cabellut i un altre al canell.





Després d'una exhaustiva investigació, els agents de la Brigada Provincial d'Informació de la Policia Nacional de Madrid van aconseguir la identificació dels presumptes autors del grup agressor i van establir un dispositiu per a la detenció dels mateixos. L'entrada i registre es va produir de manera simultània en els domicilis dels arrestats.





Després de la seva detenció, van ser posats a disposició del Jutjat de Guàrdia i els quatre menors d'edat de la Fiscalia de Menors.





L'altre operatiu es va iniciar el passat dia 5 de gener, quan un grup de persones amb matxets i una arma de foc va disparar a boca de canó a un home que es trobava acompanyat de tres dones en un carrer del madrileny districte d'Usera, un jove que no tenia res a veure amb les bandes llatines.





A més durant el migdia del passat 13 de març, al mateix districte, un home va ser atacat per un grup de joves que portaven matxets, ocasionant-li lesions al cap i a l'aixella.





Les tasques d'investigació dutes a terme per la Brigada Provincial d'Informació van determinar que les dues accions portaven la signatura de la mateixa banda i que havien estat perpetrades pels integrants de la mateixa 'Cor' de la banda llatina Dominican Do not Play.





Després de diverses gestions es va poder esbrinar la identitat de tres dels responsables, un d'ells participant en les dues agressions, arrestant els agents a tots ells i posant a disposició de l'autoritat judicial a dos dels detinguts i al tercer a disposició de la Fiscalia de Menors.