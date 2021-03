Junts tornarà a abstenir-se en la segona volta de la investidura d'Aragonès

Pere Aragonès amb Laura Borràs @ep





L'executiva de Junts ha acordat aquest dilluns que el seu grup al Parlament tornarà a abstenir-se en el segon debat d'investidura del candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès.





Així ho han explicat fonts de la formació a Europa Press després de la reunió que han mantingut aquest dilluns, un dia abans que se celebri el ple i després que les negociacions entre ERC i Junts d'aquest cap de setmana no hagin prosperat prou com tancar un acord.





A la segona volta, a Aragonès tindria prou la majoria simple --obtenir més vots a favor que en contra-- per ser elegit president, però no té garantida l'elecció per la falta d'acord amb Junts.