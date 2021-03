Pacte històric per la pobresa energètica: Endesa i Catalunya condonen el deute de 35.500 famílies vulnerables

Les administracions catalanes i Endesa han rubricat avui un acord històric, que permetrà que milers de famílies catalanes vulnerabilitzades, unes 35.000, quedin alliberades del deute acumulat de 2015 a 2020 amb la companyia i tinguin garanties per no acumular-ne de nou a partir d'ara. Des de l'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) viuen aquest moment com una victòria que celebren, especialment, per totes aquestes famílies que han viscut angoixades.





Els consellers Chakir El Homrani i Ramon Tremosa, en la signatura d'un conveni entre administracions, entitats i la companyia Endesa - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS







El text acordat avui aborda les dues grans qüestions pendents: el deute acumulat i els futurs impagaments. Pel que fa al deute, Endesa condonarà el 100% de les factures impagades per aquestes famílies entre el juliol de 2015 i el desembre de 2018. El deute acumulat el 2019 i 2020, xifrat en més de 21 milions d'euros, es repartirà a parts iguals entre la companyia i les diferents administracions.





En total, es calcula que Endesa assumirà al voltant de 28 milions d'euros (el 73% del deute contret per les famílies des de l'entrada en vigor de la Llei 24/2015).





Pel que fa als futurs impagaments, s'acorda la creació d'un Fons d'Atenció Solidària, que possibilitarà a les persones afectades pagar considerablement menys per les seves factures, evitant d'aquesta manera la generació de nous deutes. A aquest fons hi contribuiran al 50% Endesa i les administracions.





Ha estat un llarg recorregut, però l'espera ha valgut la pena, ja que avui es posa una pedra més per aconseguir erradicar la pobresa energètica a Catalunya. Després de la gran fita assolida amb l'aprovació de la Llei 24/2015, impulsada a través d'una ILP que prohibia els talls de subministrament a llars vulnerabilitzades.





L'alcaldesa de Sant Boi de Llobregat i Presidenta de l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona, Lluisa Moret, ha cel·lebrat l'acord amb Endesa assegurant que "avui és un dia trascendental per al país". Recorden que l'organisme supramunicipal ja ha invertit dos milions en la lluita contra la pobresa energètica en els darrers quatre anys.









L'actual crisi sanitària tindrà un impacte directe ‒com ja hem començat a veure‒ en desenes de milers de famílies que no podran fer front a les seves factures de subministraments bàsics.