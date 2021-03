Insectes de bosc viatgen 1.200 quilòmetres fins a una gèlida illa àrtica

Arna budmoth caminant sobre la tundra, illa de Vize, temperatura de l'aire + 3C, - MARIA Gavrilo





Arnes típiques d'un hàbitat amb arbres han estat descobertes inesperadament en una illa de l'Àrtic de Sibèria, on van arribar portades per forts vents després de recórrer 1.200 quilòmetres.





Els hàbitats àrtics han fascinat als biòlegs durant segles. No obstant això, les seves faunes d'insectes pobres en espècies proporcionen poca recompensa per als entomòlegs per justificar passar diverses setmanes o fins i tot mesos en els entorns hostils de la tundra o els deserts polars. Com a resultat, les dades sobre insectes de les illes de l'Alt Àrtic sovint es basen en recol·leccions ocasionals i segueixen sent escassos.





L'illa de Vize, situada a la part nord de la mar de Kara, és una de les illes menys estudiades de l'Alt Àrtic rus en termes del seu biota. Els científics Maria V. Gavrilo de l'Institut d'Investigacions de l'Àrtic i l'Antàrtida i Igor I. Chupin de l'Institut de Sistemàtica i Ecologia dels Animals van visitar aquesta illa de terres baixes sense gel a l'estiu de 2020.





"La nostra expedició va estudiar l'ecologia d'Ivory Gull", diu Maria Gavrilo, "però també busquem altres animals salvatges". A causa de la manca de dades, els científics aprecien qualsevol observació sobre insectes que puguin obtenir de l'Alt Àrtic.





A l'illa, l'equip va trobar centenars de petites arnes. Van ser identificats pel Dr. Mikhail V. Kozlov de la Universitat de Turku, Finlàndia, com Alerce Budmoth, el primer i únic invertebrat terrestre que s'hagi observat i recol·lectat a l'illa de Vize. Les seves observacions es publiquen a la revista d'accés obert i revisada per parells Nota lepidopterològica.





Els científics van observar per primera vegada arnes vives i recentment mortes a les ribes sorrenques d'un estany prop de l'estació meteorològica. Després, van veure centenars d'ells en el fons sorrenc d'una vall fluvial amb rierols poc profunds. Les arnes, soles o en grups, es van trobar principalment a la riba de l'aigua, juntament amb alguns enderrocs flotants fins. Tot i les temperatures diàries extremadament baixes (+ 2-5 ° C), també es van observar arnes voladores en diverses ocasions.





Les larves de Làrix Budmoth s'alimenten de les agulles de diferents arbres coníferes. A causa de que l'illa Vize es troba 1.000 km a nord de el límit d'arbres, els científics poden estar segurs l'origen migratori de les arnes observades a l'illa Vize. Probablement van ser transportats allà del 12 a el 14 de juliol de 2020 pel forts vents provinents de continent. La població d'origen potencial més propera de Làrix Budmoth es troba a la part nord de la Regió de Krasnoyarsk, el que significa que van viatjar a el menys 1.200 quilòmetres.





És important destacar que algunes arnes van romandre vives i actives durant al menys 20 dies després de la seva arribada, el que significa que els viatges de llarga distància no van esgotar de manera crítica els recursos emmagatzemats en els seus cossos. Els canvis actuals en el clima estan facilitant que els insectes de sud envaeixin àrees pobres en espècies a les illes de l'Alt Àrtic, sempre que puguin assolir-les i sobreviure allà.





"L'arribada amb èxit d'un gran nombre d'arnes vives dels boscos continentals de Sibèria a l'illa de Vize ha demostrat un cop més l'absència de barreres infranquejables per a la colonització inicial de les illes de l'Alt Àrtic per insectes de bosc", conclou Mikhail Kozlov, que ha estudiat els insectes de l'Àrtic durant dècades. "Les illes àrtiques seran colonitzades per insectes de bosc tan aviat com les condicions ambientals canviants permetin l'establiment de poblacions locals".