L'alcalde de Molins de Rei dóna positiu en Covid-19 i anuncia el seu confinament

A través d'un tweet l'alcalde de Molins de Rei, Xavi Paz, ha anunciat que ha donat positiu en una PCR i per protocol s'ha confinat a casa seva.





@AjMolins





En el seu twitter ha dit "Avui he donat positiu en la prova de PCR i per tant, seguint els protocols de salut, estaré confinat a casa. És per això que avui mateix he decidit delegar l’alcaldia durant aquests dies de quarentena"









Acabant afegint "Ara per ara, tinc els símptomes d’una grip forta, que espero no vagin a més"