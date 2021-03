El TC confirma per unanimitat el processament de l'exconseller Comín pel 'Procés'

El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat per unanimitat el recurs d'empara presentat per l'exconseller català Toni Comín contra les actuacions del magistrat instructor Pablo Llarena i de la Sala Penal del Tribunal Suprem (TS) en què es va acordar la seva processament pel referèndum independentista de l'1-O.





Toni Comín @ep





En una providència adoptada el passat 16 de març però que s'ha conegut aquest dilluns, el Ple ha inadmès el recurs de Comín contra les actuacions de 21 de març de 2018 i 19 de març de 2019 dictats per Llarena, que van ser confirmats posteriorment per la sala d'Apel·lació de la sala penal de Tribunal Suprem en actuacions de 21 de juny i 19 de setembre de 2019, també impugnats per l'exconseller.





En aquests actuacions, l'instructor del 'procès' acordar processar Comín, així com a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i altres exalts càrrecs catalans, per presumptes delictes de rebel·lió i malversació de cabals públics.





Els magistrats han decidit no admetre a tràmit el recurs d'empara de Comín "per no haver conclòs el procés obert a la via judicial", considerant que resulta prematura la invocació de lesions que podrien ser examinades ulteriorment en el curs del procés, segons ha explicat el TC en un comunicat.





Així, el Ple ha ordenat notificar la seva decisió, recordant que "si el ministeri fiscal no ha interposat recurs de súplica en el termini legal de tres dies, s'han d'arxivar aquestes actuacions sense més tràmit".





La setmana passada, el Ple ja va acordar de forma unànime desestimar el recurs de súplica interposat per Puigdemont i Comín contra una interlocutòria dictada per aquest mateix òrgan el passat 9 de setembre pel qual es denegava la suspensió de les ordres nacionals de recerca i captura i ingrés a la presó emeses en el seu dia contra ells pel Tribunal Suprem.





PENDENTS DEL TJUE





Mentrestant, Llarena està pendent que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) es pronunciï sobre la qüestió prejudicial que ha plantejat perquè determini l'abast de les euroordres dictades contra Puigdemont i els exconsellers Comín, Clara Ponsatí i Lluis Puig per la seva paper en el 'Procés'.





D'aquesta manera, busca reactivar un cas que "es troba avui plenament paralitzat" per la situació de rebel·lia dels investigats --Puigdemont, Comín i Puig estan fugits a Bégica; i Ponsatí, al Regne Unit- i pel fet que la justícia belga s'ha negat a executar l'euroordre contra Puig.





Una altra de les raons d'aquesta paràlisi és la immunitat parlamentària de Puigdemont, Comín i Ponsatí com eurodiputats, si bé el Ple de Parlament Europeu ha donat llum verda al suplicatori cursat pel TS per retirar dit blindatge a l'ex president.