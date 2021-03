A presó un jove per robar d'una tirada dues cadenes d'or a Rubí

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 22 de març a un jove de 20 anys, de nacionalitat marroquina, com a presumpte autor de dos robatoris de cadenes d'or pel mètode de l'estrebada a Rubí (Barcelona), i després de prestar declaració el jutge va decretar el seu ingrés a la presó.









L'arrest va arribar després que la policia catalana establís un dispositiu contra aquest tipus de delictes: així, el passat 21 de març, cap a les 13.30 hores, un home va denunciar un robatori al passeig de les Torres de la localitat vallesana en què l'autor , que circulava amb patinet elèctric, es va encarar amb ell per arrencar-li una cadena d'or, han informat els Mossos aquest dilluns en un comunicat.





Els agents van iniciar una investigació i van relacionar el presumpte robatori amb un home a qui li constaven 40 antecedents policials, vuit dels quals d'aquest 2021; a l'endemà dels fets ho van aconseguir localitzar i detenir a Rubí.





El detingut suposadament acostumava a actuar a la via pública i feia servir com a mecanisme la distracció o desorientació de la víctima, així com l'assalt per l'esquena per emportar-se, a més de cadenes, bosses o altres pertinences.





A més d'aquest presumpte robatori a la població de Vallès Occidental, també se l'investiga per un altre que suposadament va cometre l'1 de març al mateix municipi, en el que va sostreure violentament una altra cadena d'or a una persona que feia cua per accedir a una entitat bancària.





El detingut va passar a disposició judicial al jutjat número 4 de Rubí i el jutge va decretar el seu ingrés en un centre penitenciari.