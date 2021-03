Inauguren una nova oficina de DNI i Passaport a Vilafranca de Penedès

La delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, i el director general de la Policia, Francisco Pardo, han inaugurat aquest dilluns la nova oficina de Documentació d'Espanyols i Estrangers a Vilafranca de Penedès, segons un comunicat.





Teresa Cunillera en l'acte d'inauguració @ep





La nova oficina, situada a la planta baixa d'un local de la Ronda de Mar de la localitat, atendrà als més de 100.000 habitants de la comarca de l'Alt Penedès, i treballarà amb cita prèvia.

Aquesta oficina comptarà amb 7 funcionaris, dels quals quatre formen part del Cos Nacional de Policia --un sotsinspector-tres agents- i la resta són funcionaris de cossos generals.





Es pretén cobrir tres llocs per a la gestió de el Document Nacional d'Identitat (DNI) --es tramitaran uns 81 DNI diaris--, i hi haurà un lloc per a la tramitació de passaports i dos per realitzar els tràmits comunitaris i d'estrangeria.





Fins al moment, les necessitats d'aquests municipis es cobrien amb unitats mòbils, els funcionaris es desplaçaven periòdicament per atendre les peticions d'expedició del DNI.





Teresa Cunillera ha posat en valor la feina dels funcionaris i policies nacionals, i ha destacat "la importància de la digitalització de l'administració, amb l'impuls del DNI electrònic, així com de l'acostament dels serveis públics a la ciutadania."