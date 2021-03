Metges avisen que al ritme actual de vacunació no s'assolirà la immunitat de ramat fins 2022

El portaveu de la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família, Lorenzo Arementeros, ha avisat aquest dilluns que a l'ritme que van les vacunacions a Espanya no s'aconseguirà la immunitat de "ramat" fins a l'estiu de l'any vinent.





Covid-19 @ep





Davant d'un augment de punxades que garanteix el Ministeri de Sanitat per a l'abril, Arementeros ha aclarit clar que "es aquest gran nombre de vacunes recau sobre Atenció Primària" van "a seguir en la mateixa situació de tota la pandèmia amb més feina, amb els mateixos mitjans o amb menys donat el desgast que pateix l'Atenció Primària ".





I ha anticipat que "un milió de vacunes és molt poc". "És veritat que són moltes sobre les anteriors, però es queden molt lluny del que hauria de ser una vacunació massiva", ha sostingut.





"La vacunació massiva, si es defineix per grups d'edat, i continua sent en centres de salut és necessari reforçar perquè es pugui vacunar més i es pugui ajudar més al fet que la malaltia desaparegui", ha considerat. "Si es realitza d'una forma externa, en grans superfícies, pot ser una situació encertada per vacunacions", ha abundat.





Per resumir, ha indicat que "si és (vacunacions que es preveuen per a abril) a primària cal reforçar-la i si és fora haurà de ser amb personal aliè a Atenció Primària, no es va a prescindir de personal en un costat per posar-lo en un altre ".





Ja avança que a aquest ritme la "immunització de ramat és impossible" que arribi aquest estiu i ja la situa en l'estiu "de l'any que". "Amb aquesta velocitat de vacunació és pràcticament impossible, quedaríem molt lluny per a l'estiu i estaríem parlant de l'estiu de l'any que ve perquè la velocitat és molt baixa i l'estratègia no és atribuïble al cent per cent a les autoritats sanitàries espanyoles sinó a la política erràtica de la Unió Europea respecte a altres llocs de món ", ha lamentat aquest metge de Lugo.





Finalment, Lorenzo Arementeros ha criticat que "hi hagi 17 estratègies diferents" per a la vacunació, una per cada comunitat autònoma, i cada ' "una té una forma diferent d'actuar amb la vacuna". "Això és una cosa que no es pot considerar lògic i normal. El més lògic perquè un país pogués tenir una estratègia és que hi hagi un organisme comú que assumeixi la direcció i prengui les regnes en un projecte tan important com és la vacunació i no es deixi en mans que cada un faci com pot i en el moment que pot, ha sentenciat.





Per això, "hauria d'haver una estratègia comuna", ha lamentat finalment el portaveu de la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família.