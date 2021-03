Salut preveu vacunar en primera dosi tots els catalans més grans de 80 anys d'aquí a dues setmanes

@EP





La sub-directora general de Promoció de la Salut de la Generalitat, Carmen Cabezas, ha previst que d'aquí a dues setmanes la totalitat dels catalans de 80 anys o més haurà rebut, almenys, la primera dosi de la vacuna de la covid-19.





Ho ha explicat aquest dilluns en unes declaracions a Catalunya Radio que ha recollit Europa Press, en les quals ha avançat que, a mitjans d'abril, es començarà a administrar la vacuna del coronavirus a les persones d'entre 70 i 79 anys.





Així, la responsable de la vacunació a Catalunya coincideix amb la previsió del Ministeri de Sanitat que, segons va anunciar diumenge la ministra Carolina Darias, espera que les persones més grans de 80 anys estiguin vacunades a Espanya d'aquí a dues setmanes.





Sobre el topall d'edat de la vacuna d'AstraZeneca, Cabezas ha reiterat la voluntat que es retiri perquè --ha dit-- a nivell general a Europa ja no s'aplica aquesta limitació i les xifres d'efectivitat són "molt bones".





Cabezas ha previst que fins el setembre no s'aconseguirà la immunitat de grup, per la qual cosa fins llavors és "essencial" que es compleixin les mesures per evitar morts i hospitalitzacions, sobretot durant els dies de Setmana Santa, ha insistit.