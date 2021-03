Rocío Carrasco relata com Antonio David va intentar tirar-la per la finestra

Visiblement desolada al relatar el veritable horror que va viure en els últims anys de relació amb Antonio David Flores, Rocío Carrasco explica com poc a poc el que va ser el seu marit li va ser arrabassant les forces i la valentia per separar-se fins que no va poder més i finalment va decidir posar punt i final al seu matrimoni tot i l'advertiment "et vas a cagar, no vas a saber per on et vindran".





Rocío Carrasco @EP





Amb un segon embaràs ple d'angoixa, tristesa i disgustos, Rocío Carrasco reconeix que ella sabia que alguna cosa no anava bé en el seu embaràs des del principi: "Jo sabia que no anava bé, tenia baixades de tensió, contraccions, punxades ... jo pensava que aquest embaràs no anava a arribar a bon terme ". "La gelosia t'estan tornant boja, vas a malparir al meu fill" li va deixar anar una i altra vegada Antonio David a Rocío durant l'embaràs causa de les nombroses crisis que va viure a causa de les infidelitats de l'ex Guàrdia Civil.





Deixant clar que tot el que es veia en els mitjans sobre el seu matrimoni era pur teatre perquè tot semblés normal, Rocío es lamenta: "A la fi sembla que ho vaig fer tan bé que ningú es va adonar fins al dia que vaig dir que em separava" . Després de nombrosos episodis de suposats maltractaments en què Antonio David fins i tot va intentar tirar a Carrasco per la finestra finestra de la seva c nansa de Chipiona, Rocío assegura que l'hi va explicar a la seva cosina Ani perquè temia per la seva vida: "S'ho vaig comptar amb la condició que no l'hi expliqués a ningú però que, si em passava alguna cosa, que algú sabés que això ja m'havia passat amb anterioritat i la meva cosina mai va dir res ".





DAVID FLORS ARRIBA A LA VIDA DE ROCÍO CARRASCO





"No vull entrar en els problemes que David va tenir quan va néixer, no em sembla bé i no ho faré, només diré que va caldre traslladar-d'hospital. Se'l van emportar al 12 d'Octubre, no a la Pau, a les 5 o 6 hores de néixer, jo dic al meu metge i demano l'alta, em volia anar amb el nen.





Aquest home va venir tot arreglat i em va dir que s'anava a Màlaga perquè li donaven un premi. No va ser allà perquè no li donaven cap premi, aniria on sempre "explica Rocío durant el documental revivint com va ser la complicada arribada del seu fill a aquest món mentre Antonio David seguia amb la seva doble vida i les seves infidelitats.





"La meva mare deia que era un ésser de llum, la seva bombó de nata. Era com un àngel i a mi em despertava molta tendresa, volia protegir-lo, en algun moment em vaig arribar a sentir culpable, però això amb el temps vaig entendre que no era així" recorda Rocío Carrasco sobre els primers dies de vida del seu fill amb el qual va tenir una relació molt especial. Intentant inculcar als seus fills l'amor de germans, Rocío creu que en l'actualitat la seva filla està portant una càrrega amb el seu germà que no li pertany: "Avui tenen un vincle molt fort, part de què jo inculqui al seu dia, però avui a Rocío li han fet sentir-se responsable de massa coses que no ha de ser responsable ".





LA FI DE LA RELACIÓ





Tot i que han estat molts els que han assegurat que si Rocío Jurado hagués estat coneixedora del que ha passat, les coses haguessin estat diferents, Rocío Carrasco explica com va ser el moment en què li va comunicar a Antonio David que es separava i com va ser l'amenaça d'aquest que fins i tot va aconseguir callar 'La més gran'.





"Et vas a cagar, no vas a saber d'on et vindran, això m'ho va dir cridant amb la mala sort que la meva mare es va assabentar. La meva mare va pujar les escales dient '¿que la meva filla que?' i quan va arribar a la porta li va dir 'tu calles Rocío Jurado, tu no coneixes a Antonio David Flores' es va girar i va marxar. Aquesta és l'única veritat que ha dit en tota la seva vida, em anava a cagar. Rocio Jurat va començar molt valent, va pujar les escales molt valent però va saber callar-, va saber acollonir-la, sabia perfectament el que havia de fer per callar a uns i altres ", explica Rociíto.