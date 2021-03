El trànsit del Canal de Suez comença a reobrir-se

Buc de mercaderies "Ever Given" encallat al Canal de Suez des del dimarts 23 de març tallant el trànsit marítim de centenars de vaixells.









Les maniobres per reflotar i remolcar el vaixell de mercaderies Ever Given, encallat al canal de Suez des de dimarts passat, han reeixit aquest dilluns a la tarda, segons ha confirmat l'Autoritat del Canal de Suez (SCA, per les seves sigles en anglès).





Concretament, el proveïdor de serveis marítims Inchcape Shipping, ha assenyalat aquest dilluns al matí que el vaixell de càrrega s'ha pogut reflotar a les 4.30 hores (hora local), i ha confirmat que el buc "estava assegurat".





D'altra banda, el president de l'SCA, Osama Rabie, ha indicat que el vaixell s'ha pogut reflotar gràcies a les maniobres d'arrossegament de deu remolcadors, i ha aplaudit els esforços "heroics" dels treballadors.





En aquest sentit, Peter Berdowski, director executiu de Boskalis --empresa que col·labora amb el reflotament-- ha dit a l'emissora NPO Radio 1 que l'Ever Given és com "una enorme balena encallada a la platja que calia portar a l'aigua".





El buc es va encallar dimarts i des de llavors ha provocat un embús sense precedents en una de les rutes comercials més transitades del món, després de desviar més de 200 navilis i paralitzar béns per valor de 9.500 milions d'euros diaris.





El primer ministre d'Egipte, Mostafa Madbouly, va destacar dissabte que el país estava en una cursa contrarellotge per desencallar l'Ever Given, de 400 metres d'eslora i 59 metres de mànega, que transporta 224.000 tones de mercaderia.