El Mossos desmantellen un punt de venda i consum de basuco a l'Hospitalet

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de l'Hospitalet de Llobregat van detenir el passat dimarts, 23 de març, dos homes i una dona, de nacionalitats dominicana, hindú i espanyola, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i pertinença a grup criminal. Durant l'operatiu es va desmantellar un punt de tràfic de cocaïna, ubicat en un domicili ocupat del barri Collblanc-Torrassa.





La investigació es va iniciar el mes de febrer, quan els agents van tenir coneixement que hi havia una afluència continuada de persones toxicòmanes a un edifici del municipi de l'Hospitalet de Llobregat.





Les primeres gestions dels investigadors van permetre descobrir que algunes persones havien ocupat un habitatge a l'interior del bloc i que l'utilitzaven com a punt de venda de cocaïna adulterada, més coneguda com "basuco", una droga de baix cost, elaborada amb residus de cocaïna i processada amb adulterants, altament addictiva i que normalment es consumeix per via respiratòria.





Els agents van aconseguir identificar les persones encarregades del punt de venda, les quals ja havien estat detingudes durant el darrer mes de desembre per estar relacionades amb un altre punt de venda de droga al mateix barri. Com en el cas anterior, en aquesta ocasió també havien habilitat estances i espais per al consum de la droga a l'interior del domicili.





Durant la investigació es va determinar que un grup reduït d'homes, de nacionalitat dominicana, eren els encarregats del subministrament de la droga a l'interior de l'habitatge. La resta dels sospitosos col·laboraven amb la missió de captar nous clients.





Cal esmentar que els investigats inclús fidelitzaven nous consumidors lliurant-los una primera dosi de droga gratis i també complementaven la venda de cocaïna amb la prestació de serveis de prostitució per part d'algunes dones.





Finalment, el 23 de març es va efectuar una entrada i perquisició en el domicili investigat. Alguns dels implicats, que es trobaven a l'interior en el moment de la intervenció policial, havien reforçat la porta amb barres d'acer per impedir l'accés dels agents i van intentar fugir per una finestra posterior, però van poder ser interceptats pel dispositiu policial.





Els agents van detenir dos homes i una dona i van comissar cocaïna a un dels detinguts encarregats de la venta i també diners en efectiu provinents del subministrament de la droga.

La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.





Els detinguts van passar a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia, el qual van decretar la seva llibertat amb càrrecs.