Lydia Lozano torna a 'Sálvame' més trista que mai

Lydia Lozano ha tornat a Sálvame després de la mort del seu germà, Jorge Lozano. Amb llàgrimes als ulls i més trista que mai, la col·laboradora ha tornat a la feina donant nombrosos detalls de com han estat els seus últims dies.

Jorge Lozano, catedràtic de Periodisme a la Facultat de Ciències de la Informació va perdre la vida el passat 22 de març a conseqüència de la Covid-19 després de portar diverses setmanes ingressat a l'hospital. Lydia, sense poder contenir el plor, ha parlat llargament des del plató de Mediaset emocionant, com mai, als seus companys.





"He de dir que el meu germà ha estat 45 dies a l'hospital per Covid. Ho sabia tot Telecinco, mai vam dir res perquè pensàvem que anava a sortir d'aquesta situació. He perdut a amics però dius 'Déu meu, la gent no es dóna compte del que estem vivint? '. Un càncer, una accident, un infart, però és que estan tan perduts, no saben per on tirar. Cap cas és igual. no et poden fer comentaris. Estic súper especialitzada en el virus per tot el que he viscut i després veig les notícies i la gent segueix igual. Són 45 dies sense poder anar a veure-li ", ha començat explicant Lydia Lozano trencant-se en trossos per Jorge Lozano.





"Em sento tan trist, és tan trist el de tanatori. Al meu germà no li agradava que parlés d'ell però avui sí parlaré de tu, Jorge. Era molt estimat, haguessin anat centenars i centenars de persones. El meu germà era un gran, era un gran ", ha continuat Lydia Lozano mostrant emocionada l'orgull que sentia per Jorge Lozano.





Lydia ha complert la promesa que li ha fet a la mare: "He vingut a treballar perquè l'hi he promès a la meva mare. Ella m'ha dit 'has de donar-li normalitat i em faria molta il·lusió veure't i així encaminar una mica la nostra vida' ".