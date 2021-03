Feliciano López i Sandra Gago comparteixen imatges de la petita Darío a Instagram

El tennista Feliciano López i la model Sandra Gago van donar la benvinguda a el món el seu primer fill Darío al gener i és per això que viuen il·lusionats totes les primeres vegades del seu petit.





En aquesta ocasió, la parella de l'esportista ha compartit diverses instantànies del primer viatge en família que han realitzat a Mèxic on el tennista ha tingut una trobada professional.





La jove ha recorregut al seu perfil d'Instagram, en què compta amb més de 82 mil seguidors, per compartir una tendra captura de l'esportista toledà al costat del seu nadó gaudint d'un capvespre.





@ Sandragago / Instagram









El matrimoni es va allotjar a casa d'uns amics als que van voler agrair l'afecte. "¡¡¡GRÀCIES família Espinosa Quintanilla per cuidar-nos tant tots aquests dies !!! Us esperem a Espanya per mimaros tant com heu fet vosaltres! Us adorem ", van transmetre a les xarxes socials tots dos.





@ Sandragago / Instagram