Marlaska col·loca al cap de la Guàrdia Civil cessat a Catalunya en un lloc de avaluació a la Direcció General

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaksa, ha signat la nova destinació per al general cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Pedro Garrido, cessat d'aquest lloc amb efectes d'1 d'abril a el passar a la reserva.





Segons informen fonts de la Guàrdia Civil, el general Garrido assumirà la direcció de la Secretaria Permanent per a la Classificació i Avaluació (Sepec) de la Direcció General, un òrgan encarregat de vigilar pels processos d'avaluació interns convocats pel Cos.





En la seva etapa com a cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, aquest general va mostrar en diversos discursos públics seu suport a les investigacions sota la direcció judicial tant per impedir el referèndum de l'1-O com contra els Comitès de Defensa de la República (CDR), el que va motivar les crítiques des de la Generalitat i de grups polítics independentistes.





El relleu de lloc es durà a terme amb data d'1 d'abril, dia en què entra en vigor el cessament com general cap a Catalunya, segons l'ordre signada per Gran-Marlaaka que es va publicar al BOE, que especificava que cessava de la Setena Zona al complir quatre anys en la mateixa ocupació.





El Sepec compta amb un oficial general a el front i té com a missió facilitar la tasca dels òrgans d'avaluació, encarregant d'aportar la documentació amb l'objectiu d'adoptar les mesures necessàries per a la fi de l'avaluació.





Entre les funcions del Sepec destaca donar suport a el Consell Superior, format pels oficials generals de la Guàrdia Civil en actiu, en la seva faceta d'òrgan d'avaluació, així com a les juntes d'avaluació pel que fa a aspectes de documentar les facultats professionals o psicofísiques i vetllar pels processos d'ascensos i classificació de diferents llocs de treball.