Fotografia de l'Eixample Barcelonés.









Segons l'enquesta dels Serveis Municipals de Barcelona, el 30% dels barcelonins i les barcelonines abandonaria la ciutat si fos possible. La dada mostra el desencant de molts ciutadans envers la ciutat, que s'ha vist accentuat durant la pandèmia. Aquest sentiment afecta principalment a la població entre 35 i 55 anys de totes les classes socials.





La mateixa enquesta afirma que més del 59% dels Barcelonins creu que la ciutat ha empijtorat en el darrer any. La satisfacció de viure a la ciutat ha caigut 4 décimes respecte anys anteriors, un 7,5. La nota més baixa registrada des de 1995.





El descontentament de la població també afecta a l'avaluació del consistori i dels polítics. Ada Colau cau any rere any, arribant en aquesta enquesta al 5,7. La nota més baixa des de que és alcaldessa.





Segons l'enquesta, els principals problemes que ha d'afrontar la ciutat són la inseguretat, la gestió de la Covid-19 i la crisi de l'habitatge.





La segona corona metropolitana pren habitants a Barcelona





La capital catalana ha perdut 13.000 habitants en l'últim any. L'altra cara de la moneda la trobem en ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona com Sabadell o Terrassa. Aquestes han vist com la seva població incrementava en els darrers anys, ja que nombroses famílies residents a Barcelona s'hi han traslladat. Per exemple, avui en dia, són més els Barcelonins que decideixen marxar cap a Terrassa, que Terrassencs cap a la Ciutat Condal. Fet que es tradueix en un increment de població i un saldo migratori positiu a la capital vallesana





El preu de l'habitatge i el teletreball són els principals motius per deixar la capital i traslladar-se a ciutats més petites.