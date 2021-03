Mor un home aixafat pel seu tractor

Tractor - Arxiu





Un home ha mort aquest dilluns després de quedar atrapat sota el tractor que manejava en Pedrafita do Cebreiro (Lugo).





La víctima es trobava manejant el vehicle agrícola al lloc de Barxamaior. En un moment donat, el tractor va bolcar i el conductor va quedar atrapat sota de la maquinària.





El 112 va rebre l'avís cap a les 16,20 hores per part del 061 que, tot i els esforços de el personal sanitari, no va poder fer per salvar-li la vida.





D'altra banda, el servei d'Emergències ha informat del que ha passat als Bombers de Sarria, als membres del GES de Becerreá i a la Guàrdia Civil.