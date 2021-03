Simón adverteix que dotze CCAA estan en ascens: "Estem en una situació d 'inflexió"

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha advertit que fins a 12 comunitats autònomes es troben ja en ascens clar de contagis de COVID-19, mentre quatre encara estan en descens i la resta estan en un període d'estabilitat.





Fernando Simón @ep





"Estem en una situació d'inflexió, podem mantenir-la com revertir-la, està en mans de tots. Si aconseguim mantenir aquesta vall durant unes setmanes més, amb el nivell de vacunació que tindrem, podríem arribar a tenir una ona epidèmica molt més lleu que les anteriors ", ha apuntat l'epidemiòleg del Ministeri de Sanitat en roda de premsa aquest dilluns.





Simón ha alertat que l'evolució de la pandèmia és "ascendent", encara que ha puntualitzat que aquest ascens és "molt lent" i "no homogeni en totes les comunitats autònomes". "No són grans increments, no està evolucionant d'una manera tan ràpida com en altres onades, però a nivell nacional estem en una fase d'ascens. El més probable és que aquest increment es mantingui en els pròxims dies", ha insistit.





Amb l'arribada de la Setmana Santa, ha demanat tant a les comunitats autònomes com als ciutadans que extremin les mesures. "Ve la Setmana Santa i l'objectiu seria que l'impacte no tingués el mateix que en festivitats prèvies. Espero que siguem conscients que hem passat tres onades i no seria desitjable tornar a tenir una ona epidèmica nova, encara que sigui menys important que les anteriors ", ha reivindicat.





Així, Simó espera parlar aquí a dues setmanes, quan s'evidenciï l'efecte de la Setmana Santa en els contagis, que no estem en una quarta onada sinó en un petit increment. "Si tenim un ascens clar i estable seria probablement una quarta onada. Si entre tots som capaços de mantenir la disciplina i les mesures de control durant Setmana Santa potser no tingui sentit parlar de quarta onada sinó d'ondulació en un període curt. Això és el que m'agradaria dir d'aquí a dues setmanes ", ha reblat.





D'altra banda, l'epidemiòleg ha insistit en la importància d'augmentar el ritme de vacunació per poder anar relaxant les mesures progressivament, citant l'exemple de les residències, on ja estan vacunats la gran majoria dels treballadors i interns i s'estan flexibilitzant les restriccions .





"A mesura que anem immunitzant a les persones es valoren reduir les mesures de control dels grups. No ara, aquí a un mes o mes i mig. A mesura que es vagin relaxant aquestes mesures no vol dir que puguem reduir les mesures de protecció personal fins a, en principi, l'estiu ", ha esgrimit.