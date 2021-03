Els treballadors de la Financera d'El Corte Inglés se'n van de vaga a l'abril

"La nòmina del mes de març ha demostrat el talles que són les potes de la mentida", denuncien els treballadors de la financera de El Corte Inglés a través de la Coordinadora Sindical de Classe (CSC).





ECI @EP





Denuncien que Fasga i Fetico, dos sindicats propers a la cadena de grans magatzems, s'han venut uns augments salarials mínims com si fossin una gran conquesta per a la plantilla amb la signatura de el nou Conveni de Financera El Corte Inglés. No obstant això, per a la Coordinadora Sindical de Classe aquestes "millores" irrisòries queden molt per sota de les que els correspon als treballadors, un fet que han pogut "comprovar en el pagament d'aquest mes", alerten.





"La vida segueix igual" a la Financera d'El Corte Inglés, lamenten, malgrat que la Comissió Consultiva Nacional de Convenis Col·lectius va dictaminar que el Conveni Col·lectiu d'aplicació en l'empresa és el d'Entitats Financeres. No obstant això, la Direcció i els seus sindicats "venuts", segons asseguren els treballadors, han signat un Conveni Col·lectiu "de vergonya, que és un" retalla i enganxa "del Conveni de Grans Magatzems".





Assenyalen que el nou conveni no té "ni un sol canvi en la jornada laboral" i, per tant, seguiran treballant els caps de setmana i en festiu en la mateixa quantitat que abans, Lamenten que, a la fi i al el cap, han fet "un nou Conveni per a no canviar res".





"Aquest conveni que han signat Fasga i Fetico és una estafa, una traïció que no pot quedar sense resposta per part de tots / es els companys / es", denuncien des CSC. "S'han volgut riure de nosaltres / es, dels / les treballadors / es i no ho podem permetre. Per això, des CSC convoquem a dues noves jornades de vaga per als dies dilluns 5 i dimarts 6 d'abril per exigir a la empresa l'aplicació del Conveni Col·lectiu que ens correspon: el de Entitats Financeres ", clamen en un comunicat.