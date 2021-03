El primer dia del judici contra l'expolicia acusat de la mort de Floyd se centra en un vídeo dels fets

El judici contra Derek Chauvin, l'expolicia imputat per l'assassinat de l'afroamericà George Floyd a Minneapolis, ha arrencat aquest dilluns al comtat d'Hennepin centrant-se en un vídeo dels fets i la correcció dels fiscals del temps que l'agent es va agenollar sobre Floyd, que fixen en 9 minuts i 29 segons.





Protestes contra la mort de George Floyd (EP)





La jornada ha començat amb les declaracions d'obertura d'ambdues parts. Per part de l'acusació, el fiscal Jerry Blackwell ha centrat l'atenció del jurat en el vídeo de la detenció de Floyd, en el qual s'observen els fets pels quals s'acusa Chauvin d'homicidi en segon grau, homicidi involuntari en segon grau i assassinat en tercer grau.





Les imatges, gravades per un transeünt, han mostrat l'expolicia agenollat sobre el coll de la víctima, una acció que --segons ha incidit Blackwell-- va durar 9 minuts i 29 segons, i no 8 minuts i 46 segons com es va detallar en principi.





"Són els tres números més importants del cas", ha subratllat el fiscal, i ha assenyalat que Chauvin "va trair la placa" de policia quan va utilitzar una força "excessiva i irraonable" sobre el cos de Floyd.





Segons Blackwell, l'exagent "va posar el genoll sobre el seu coll i esquena, molent-lo i aixafant-lo fins que la mateixa vida li va ser espremuda". "Poden creure el que veuen, és un homicidi, és un assassinat", ha sentenciat davant el jurat.





En aquest sentit, ha recalcat que la causa de la mort, declarada per l'Oficina Metge forense del Comtat d'Hennepin, va ser "una aturada cardiopulmonar que complica la subdulació, la immobilització i la compressió del coll". "No va morir per una sobredosi de drogues", ha insistit el fiscal, informa 'The Hill'.





LA DEFENSA

Per la seva banda, l'advocat de Chauvin, Eric Nelson, ha indicat en la seva declaració d'apertura que Floyd va morir per "una arrítmia cardíaca que es va produir com a resultat de la hipertensió, de malalties coronàries per la ingestió de metanfetamina i fentanil, i el flux d'adrenalina a través del seu cos". "Això va actuar per comprometre encara més un cor ja compromès", ha sostingut.





Nelson ha afirmat que el metge forense del comtat d'Hennepin, Andrew Baker, no va detectar "signes reveladors d'asfíxia" quan va compartir la seva valoració amb les autoritats després de l'autòpsia.





La defensa ha acceptat que els fets duren "clarament més d'uns 9 minuts i 29 segons", però ha defensat que es jutgin altres proves més enllà del vídeo, alludint a més de 50.000 altres elements.





"Quan es revisa la prova real, i quan s'escolta la llei i s'aplica la raó i el sentit comú, només hi ha un veredicte just, i és declarar el senyor Chauvin no culpable", ha dit Nelson, qui ha reiterat que l'expolicia va seguir la política de l'ús de força del Departament de Policia de Minesota.





TESTIMONIS

En la primera jornada del judici ha declarat com testimoni l'operadora del 911 Jena Lee Scurry, qui ha detallat que quan va observar els fets va alertar un supervisor perquè els seus "instints" li "deien que alguna cosa anava malament".





També ha comparegut una treballadora d'una gasolinera situada a l'altre costat del carrer on van tenir lloc els fets, Alisha Oyler, qui va capturar moments amb el seu telèfon mòbil, i Donald Williams, qui també va presenciar els fets i els ha qualificat com a "tortura".





Per la seva banda, la Fiscalia convigut que la causa exacta de la mort de Floyd serà un dels punts crucials en el judici. Per això compareixeran set experts mèdics, a més del forense que va fer l'autòpsia i va considerar la mort fruit d'un homicidi, informa 'The New York Times'.





El judici ha estat retransmès en directe i, precisament "un error tècnic important" a l'est ha estat el motiu de l'ajornament de la sessió abans d'hora, tal com ha assenyalat el jutge Peter A. Cahill. El judici es reprèn aquest dimarts amb la declaració de Donald Williams com a testimoni.





L'interès públic del procés s'ha demostrat també amb una concentració al voltant del jutjat aquest dilluns i en dies previs.



ANTECEDENTS DEL PROCÉS

Chauvin s'ha declarat innocent d'homicidi en segon grau i homicidi involuntari en segon grau. L'altre càrrec que se li va imputar, assassinat en tercer grau, va ser desestimat a l'octubre, però se li ha tornat a imputar durant el procés de selecció del jurat, després que el Tribunal d'Apellacions de Minesota dictaminés que el jutge del tribunal de districte d'Hennepin, Peter Cahill, es va equivocar quan es el va desestimar. Per això ha ordenat reconsiderar-lo.





Si és declarat culpable, Chauvin podria enfrontar-se a una pena màxima de 40 anys de presó per assassinat en segon grau, 25 anys per assassinat en tercer grau i deu per homicidi involuntari, segons la informació recollida per ABC News.





El jurat complet, 12 persones i tres suplents, s'ha configurat després que els fiscals, els advocats i el jutge a càrrec del cas hagin conclòs un procés de selecció d'onze dies.





L'advocat de la família de Floyd, Benjamin Crump, ha considerat que ha començat un "judici històric" que "serà un referèndum sobre el lluny que han arribat els Estats Units en la seva cerca d'igualtat i justícia per a tots".





LES PROTESTES

La mort de Floyd durant una detenció va deslligar el 2020 una onada de protestes contra la violència policial i el racisme en tot els Estats Units, i que va tenir rèplica en manifestacions en altres llocs del món.





Floyd, ciutadà negre de 46 anys, va morir el 25 de maig de 2020 després de queixar-se que no podia respirar per tenir el genoll de Chouvin sobre el seu coll, una seqüència que va ser gravada en vídeo. La policia va actuar contra Floyd perquè havia fet un pagament amb un bitllet de 20 dòlars fals.





Chauvin va ser expulsat del Cos de Policia poc després i va sortir en llibertat sota fiança, imputat per assassinat i maltractaments. Tres agents més s'enfronten a càrrecs de complicitat a l'hora de cometre el suposat crim. Tots ells seran jutjats a l'agost.