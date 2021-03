Cap mort a Londres per COVID-19 per primera vegada en sis mesos

El mateix dia en què els anglesos van recobrar una limitada llibertat en el marc d'un prudent desconfinamiento, Londres no va reportar morts per COVID-19 per primera vegada en sis mesos, segons les dades oficials.













Les xifres de Public Health England (PHE) de l'28 de març van mostrar que no s'havien registrat morts de pacients a la capital britànica en els 28 dies posteriors a una prova positiva de coronavirus. Els encoratjadors dades plena després d'una reducció dràstica en el nombre de contagis diaris (3.862 diumenge) i una reeixida campanya de vacunació que ja va administrar la primera dosi a 30 milions de persones (60% dels adults)





La notícia arriba mentre els anglesos van començar un desconfinamiento que els permet reunir-se en petits grups a l'exterior i reprendre esports a l'aire lliure. Enfrontat a un cep molt més contagiosa de l'coronavirus originada al sud d'Anglaterra a finals d'any, Londres va tancar els comerços no essencials el 20 de desembre --restaurantes, cinemes, teatres, museus havien tancat ja abans-- i va decidir no reobrir les escoles després de la vacances de Nadal, ordenant a la població "quedar-se a casa".





Des d'aquest dilluns, el Regne Unit autoritza les reunions de fins a sis persones en llocs oberts

El progressiu desconfinamiento, que va començar el 8 de març i que ha de prologar fins a finals de juny, va passar a una nova etapa dilluns amb l'autorització d'organitzar reunions de fins a 6 persones en llocs oberts com parcs o jardins privats i reobrir instal·lacions de golf, tennis i piscines descobertes malgrat les baixes temperatures de l'aigua.





Tot i que el govern segueix encoratjant el teletreball sempre que sigui possible i evitar el transport públic, queda també legalment aixecada l'ordre de "quedar-se a casa" al país més castigat d'Europa per la pandèmia, amb més de 126.500 morts confirmats per covid-19 .





El país, que ha administrat fins ara les vacunes d'AstraZeneca / Oxford i Pfizer / BioNTech, i s'enfronta a una reducció en els subministraments just en el moment d'injectar les segones dosis (distribuïdes fins ara a 3,5 milions de persones) espera el lliurament a l'abril de 17 milions de dosis d'una tercera vacuna, la de laboratori nord-americà Moderna, per aconseguir el seu objectiu d'haver vacunat a tota la població adulta a finals de juliol.





Romanen prohibits els viatges a l'estranger, que segons el full de ruta només es permetrà a partir d'el 17 de maig com a molt aviat.