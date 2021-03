Madrileny sorprès entrant a Galícia es fuga en sentit contrari d'una Autovia

El ciutadà romanès va fugir quan va veure un control de la Guàrdia Civil a l'altura de Pedrafita do Cebreiro





Primer va conduir com un kamikaze i després es va saltar el peralt per fugir en el sentit de la circulació fins que la Guàrdia Civil el va atrapar





La Guàrdia Civil intecepta a Pedrafita do Cebreiro a un veí de Madrid per conducció temerària després de circular diversos quilòmetres en sentit contrari per l'A-6.







Agents de la Guàrdia Civil han interceptat en un municipi lleonès a una veí de Madrid buscat per un jutjat de Barcelona per un delicte de conducció temerària després de circular diversos quilòmetres en sentit contrari per l'autovia A-6 per evitar un control a Pedrafita do Cebreiro ( Lugo).



Segons ha informat l'Institut Armat, la Guàrdia Civil va detenir al terme municipal de Villafranca del Bierzo (Lleó) a un ciutadà romanès de 44 anys d'edat i veí de Madrid com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat col·lectiva --per conducció temerària - i per una requisitòria en vigor de recerca, detenció i personació de l'Jutjat d'Instrucció número 30 de Barcelona.



En el marc d'un dispositiu preventiu de seguretat ciutadana a l'autovia A-6, al terme municipal de Pedrafita do Cebreiro, agents van observar un vehicle que circulava en sentit creixent de la via i, en el moment en que s'adona que hi ha un control de la Guàrdia Civil, "dóna la volta de forma sobtada en plena autovia des del carril dret cap a l'esquerre", destaquen les mateixes fonts.



Va obligar a ALTRES CONDUCTORS A ATURAR-SE

D'aquesta manera, va iniciar la marxa en sentit contrari i va posar "en greu risc la seguretat de la resta d'usuaris", assenyala la Benemèrita, ja que va obligar els vehicles que circulaven per la citada carretera "a fer bruscos canvis de carril i fins i tot algun haver de detenir-se, tot això amb la finalitat d'eludir el control establert ", afegeix.



Per això, es va activar un dispositiu policial que va interceptar a l'turisme a l'altura de la sortida 416 de l'A-6, sentit Madrid, per la qual cosa, el citat vehicle "en algun tram d'obra va canviar el sentit de la seva marxa" i va continuar "la seva fugida pel sentit correcte de la via", han puntualitzat les mateixes fonts.



El ciutadà detingut en relació amb aquests fets ha estat posat a disposició judicial.