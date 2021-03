Les mesures de gràcia per als presos del 'Procés' ajornades "sine die"

El Govern no sembla tenir cap pressa per impulsar les mesures de gràcia als presos del 'Procés'. La formació de Govern a Catalunya torna a estar en mans dels independentistes, i l'Executiu socialista que fa tan sols dos mesos semblava estar disposat a sacrificar una part del seu electorat més tradicional a favor d'una investidura de Salvador Illa ara considera que els separatistes "van tenir la seva oportunitat i la van desaprofitar".













@EP





Al gener, els independentistes ja van retreure al Govern que en un any no havia impulsat la promesa reforma del Codi Penal per modificar les penes per als delictes de sedició a el dret comparat de la Unió Europea. Una reforma que hauria permès que els polítics condemnats per sedició i malversació en la sentència de l'Procés i la declaració fallida d'independència veiessin reduïdes les seves penes de presó substancialment. Una via legal que, a més, hauria acontentat més als independentistes que l'indult. Els líders d'ERC sempre van defensar una llei d'amnistia que tampoc ha tingut el suport necessari al Congrés.





Els fiscals de Sala del Tribunal Suprem que van intervenir en el judici del Procés ja van presentar els seus informes en contra de la concessió de l'indult ja que "no es tracta d'una mesura que de manera arbitrària pugui concedir-se amb caràcter general davant la mera discrepància amb el tenor de la sentència "i que està previst per a" circumstàncies molt especials de justícia, equitat o utilitat pública que no es donen en aquest cas i que mai s'han d'identificar amb "motivacions d'índole política o derivades d'acords polítics".





L'Advocacia de l'Estat, sembla condicionar un posicionament a favor de l'indult al fet que els polítics presos hagin tornat els diners malversats durant el procés independentista.





Si el Tribunal Suprem es mostra en contra de l'indult, el Govern hauria d'anar en contra de el pronunciament de l'alt tribunal per afavorir els polítics independentistes en un moment en què la formació de govern no depèn de el suport de PSC.