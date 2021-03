Revés del TSJC al model d'immersió lingüístic català

Per primera vegada, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat els projectes lingüístics de dos centres educatius públics catalans per no reconèixer el castellà com a llengua vehicular.













@EP













Les sentències, que han estat avançades per l' Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya (AEB) determinen que "és constitucionalment obligat que les dues llengües cooficials siguin reconegudes pels poders públics competents com a vehiculars".





El TSJC reconeix als denunciants "el dret dels seus fills menors a rebre, durant el seu ensenyament obligatori, juntament amb els seus condeixebles, al centre i curs en què segueixin els seus estudis, un ensenyament que inclogui el castellà com a llengua vehicular, en proporció raonable ".





D'aquesta manera queden anul·lats, per no ser conforme a dret, els projectes lingüístics de dos col·legis públics, un a Barcelona i un altre a Abrera, en la mesura que no contemplen el caràcter vehicular de l'castellà com a llengua oficial, juntament amb el català. A més adverteixen que queda anul·lat igualment qualsevol altre projecte lingüístic de el mateix centre que hagi pogut aprovar-se amb posterioritat en el cas que incorri en la mateixa defecte.