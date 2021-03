Ana Rosa respon a Pablo Iglesias

Pablo Iglesias va convidar aquest dissabte als socialistes a reeditar a Madrid el pacte que ha permès tenir un govern de coalició a Espanya.





Iglesias, a més d'advertir el perill que suposa la possible arribada de la ultradreta a el poder a Madrid, va aprofitar per llançar-li públicament un dard a la presentadora Ana Rosa Quintana.





La periodista, per la seva banda, no ha dubtat aquest dilluns a respondre a Iglesias després de veure directament assenyalada en l'obertura de el Consell Ciutadà Estatal d'el partit. AR: "És un honor que un vicepresident posi en primera línia a una comunicadora. Pau té dos discursos: un que és molt de profeta i un altre que és el de l'15-M, i depèn de moment utilitza un o altre. Per cert, ahir em va donar candela, encara que tampoc ho entenc molt bé ... ", ha dit Ana Rosa abans de dirigir-se al líder de Podem.





Al seu entendre, "és un honor que un vicepresident posi en primera línia a una comunicadora", però "volia dir-li a Pablo Iglesias que jo no em presento a les eleccions. També que jo no sóc votant de Podem, però tampoc de Vox" .









El líder de Podem recorda que la presentadora Ana Rosa Quintana havia retuitejat un missatge de el partit de Santiago Abascal en què acusava el Govern central ia les comunitats autònomes de prohibir "els espanyols" visitar els seus familiars i permetre "l'entrada de turistes i d'immigrants il·legals ".





El encàrrec d'Iglesias: "Grans creadors d'opinió fent retuit a el partit de la ultradreta. Això està passant a Espanya i això no és normal", va arribar a dir Iglesias. "Quan un gran creador d'opinió s'identifica amb les idees de la ultradreta, està posant tot el seu aparell d'informació a l'servei de la ultradreta. I això cal dir-ho", ha recalcat l'encara vicepresident de Govern. "No podem assumir que es normalitzi la mentida, la manipulació i la mentida". Segons Iglesias, "mentida, manipulació i mentida és l'estratègia dels grans poders econòmics i la ultradreta per seguir parasitant les institucions democràtiques a Madrid".