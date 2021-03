Comença la segona jornada de vaga dels treballadors del SEPE

Unió Sindical Obrera (USO) ha cridat a secundar aquest dimarts als gairebé 8.750 treballadors del SEPE la segona jornada de vaga que ha convocat en protesta per la manca de mitjans humans i materials en l'organisme.





Oficina d'ocupació (EP)





La primera de les dues jornades de vaga convocades per USO al SEPE va tenir lloc ahir, amb un seguiment a tot Espanya que el sindicat ha xifrat en l'entorn del 30%.





A l'atur estan convocats els treballadors dels tres torns de treball del SEPE: entre les 7.00 i 15.30 hores per a la plantilla amb jornada de matí; entre les 7.00 i les 18.00 hores en jornada de matí i tarda i d'especial dedicació; i entre les 13.00 i les 22.00 hores, per al torn de tarda.





Els serveis mínims que s'han establert des de la direcció de l'organisme públic per a tots dos dies és de 12 llocs per a serveis centrals; sis llocs per a les adreces provincials, i un lloc per a les oficines de prestacions.





USO ha decidit anar a la vaga davant les "greus deficiències" de l'organisme, que no han estat ateses malgrat les peticions i denúncies realitzades per USO en els últims mesos.





Entre les demandes d'USO per al SEPE es troben la d'augmentar la plantilla fixa un 50% per afrontar el volum de treball de l'organisme; l'establiment de directrius comunes de gestió per a totes les direccions provincials de l'organisme; l'actualització i modernització de les aplicacions informàtiques que utilitza el SEPE; el reconeixement del dret de la plantilla en matèria de trasllats i concursos, i la fi "immediat" de la precarietat i temporalitat del personal interí.





Per la seva banda, els sindicats UGT i CSIF s'han desmarcat de la convocatòria d'aquesta vaga en considerar-la "inoportuna" i "irresponsable" per la proximitat en el temps amb el tancament de les nòmines dels desocupats que cobren prestacions, entre altres factors.