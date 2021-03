La Guàrdia Civil deté un home que usurpava identitats telemàticament per estafar en banca en línia

Agents de la Guàrdia Civil, pertanyents a l'Equip d'Investigació Tecnològica de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de Madrid, han aconseguit identificar i detenir una persona que utilitzant mitjans telemàtics usurpava identitats i realitzada estafes a través d'Internet, ha informat aquest dimarts la Comandància de Madrid en una nota de premsa.





Pertinences el detingut (EP)





Els agents van iniciar la investigació a principis del mes d'abril de 2020, després de recollir una denúncia on es posava en coneixement de la Guàrdia Civil una estafa i una usurpació d'identitat, utilitzant per a això mitjans telemàtics. Segons es desprenia de la manifestació de la víctima, aquesta va consultar un anunci sobre un habitatge inserit a Internet.





Per poder accedir al lloguer de l'habitatge va haver de facilitar documentació personal que fet i fet van utilitzar per realitzar una obertura de compte bancari i fer-la servir amb fins il·lícits.





Amb les dades aportades, els especialistes en delictes tecnològics van iniciar un rastreig amb la finalitat de localitzar el punt d'origen des del qual s'estaven realitzant les operacions.





Aquest rastreig va permetre trobar a altres quatre víctimes més que havien patit la usurpació de les seves dades personals, a més d'utilitzar la seva identitat de forma fraudulenta, amb operacions no autoritzades a través de banca en línia.





Els rastrejos efectuats han permès identificar el presumpte autor, un home de 37 anys d'edat, que té fixada la seva residència en Parla i que compta amb nombrosos antecedents per fets similars. Entre els diferents anuncis que van localitzar provinents de la mateixa IP, es va localitzar un en un portal d'Internet, on l'ara detingut va oferir material sanitari en la primera onada de la pandèmia, al març de 2020, quan hi havia escassetat de màscares.





En el transcurs de l'escorcoll, els agents van localitzar en una caixa forta prop de 20.000 euros, documentació falsificada, 407 targetes SIM associades a números de telèfon i categoritzades per la seva utilització de diferents serveis bancaris o 45 targetes bancàries de diferents entitats bancàries.





També van localitzar els agents una placa d'identificació de policia nacional, sense numeració, la qual utilitzava com a cobertura fent creure a la seva parella que era membre de les Forces i Cossos de Seguretat. A l'habitatge també han intervingut brides, unes manilles, una escopeta d'aire comprimit i una pistola simulada.





A més, s'ha localitzat un pendrive securitzat i utilitzat per emmagatzemar moneda digital, un equip electrònic per clonació de targetes bancàries, 17 telèfons mòbils d'última generació, potents equips informàtics, dispositius d'emmagatzematge informàtic, antenes amplificadores de WiFi, TPV de targetes per a realitzar pagaments i abundant documentació.





L'operació no es dóna per conclosa, atès que la Guàrdia Civil està a l'espera de poder realitzar un estudi exhaustiu dels discos durs i dels dispositius d'emmagatzematge a més de la documentació intervinguda, pel que no es descarta localitzar noves víctimes.