Illa (PSC), a Aragonès: "Què més ha de passar perquè vostè deixi de ser ostatge dels antisistema, d'una banda, i de Waterloo per l'altre?"

El president de PSC al Parlament, Salvador Illa, ha acusat aquest dimarts al candidat a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), de ser ostatge de la CUP i de Consell de la Repúlica: "Què més ha de passar perquè vostè deixi de ser ostatge dels antisistema, d'una banda, i de Waterloo per l'altre? ", li ha preguntat.





Salvador Illa (EP)





"Catalunya necessita urgentment obrir una nova etapa, una etapa que superi la de l' 'Procés'. Senyor candidat, se'ls han acabat les astúcies, les fugides cap endavant i les pantalles. Vostès ho saben", ha destacat en el ple de Parlament en el qual es votarà la segona volta de la investidura d'Aragonès, que previsiblement no prosperarà.





Ha criticat que Aragonès busca repetir el fracàs que considera que va ser la passada legislatura, i que ho fa amb una proposta llastada per la divisió: "No seria capaç ni vull superar el que han dit i escrit alguns dels que vostè aspira a tenir com a socis. Cos a terra, que vénen els nostres ", ha afegit en referència a Junts, sense esmentar el partit.





L'exministre ha avisat que, si manté el seu plantejament, Aragonès serà responsable d'abocar Catalunya a unes noves eleccions, i ha demanat que, si no són capaços d'afrontar els reptes actuals, "facin un pas a la banda i deixin de culpar els altres dels seus fracassos ".





"No cal repetir un fracàs. Hi ha una alternativa, i em comprometo a treballar per construir-la i liderar-", ha insistit Illa, que ha replicat a Aragonès que la seva defensa dels acords amplis és incompatible amb vetar la socialdemocràcia, que a més va guanyar les eleccions catalanes, ha recordat.