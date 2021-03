Hematòlegs alemanys descobreixen l'origen i la cura dels trombs relacionats amb la vacuna d'AstraZeneca

Hematòlegs alemanys han descobert la "Síndrome de Trombocitopenia protrombòtica Immune induïda per la Vacuna" (VIPIT) i creuen que és el possible desencadenant de la reacció immune molt similar a la que es dóna en un rar efecte secundari de l'heparina.













Encara que el seu estudi encara és preliminar, han trobat com detectar-lo i saber tractar-lo aquest equip d'hematòlegs alemanys, liderats per Andreas Greinacher, de la Universitat de Greifswald. Una explicació per a aquests estranys episodis de trombes en al menys 30 persones vacunades amb AstraZeneca.





Aquest "Síndrome de Trombocitopenia protrombòtica Immune induïda per la Vacuna" (VIPIT), que crea coàguls sanguinis generalitzats i un recompte baix de plaquetes, de vegades amb sagnat, sembla ser que és molt similar a un efecte secundari poc comú de l'heparina, anomenat trombocitopenia Induïda per Heparina (HIT). Greinacher és contundent amb el VIPIT: "Sabem què fer: com identificar-lo i com tractar-lo", assegura a la revista Science.





L'expert en malalties infeccioses Oriol Mitjà es fa ressò del que ha esbrinat l'equip de Greinacher.

























I resumeix les caraterístiques de l'VIPIT:





- Ocorre en 1 entre 1 milió de persones

- El induiria una activació de les plaquetes, que formarien trombes

- S'ha d'identificar aviat i tractar amb immunoglobulines endovenoses

- No existeixen factors predisposen familiars o personals

- Els símptomes apareixen entre 4-15 dies després de la vacunació (cefalea, visió borrosa, dificultats per parlar, dificultat per respirar, dolor al pit ...)





El descobriment ha estat possible gràcies a la intervenció sobre una infermera austríaca de 49 anys atesa per l'hematòloga Sabine Eichinger que va ingressar a l'Hospital de Viena el 27 de febrer. Tenia nàusees, malestar estomacal, les plaquetes baixes i trombosi (coàguls de sang) en les venes de l'abdomen i les artèries i que va morir a l'endemà.





Aquesta rara combinació de trombocitopènia (baix nivell de plaquetes) i coàguls va sorprendre la doctora Eichinger, qui es va posar en contacte amb el seu col·lega alemany Andreas Greinacher perquè sabia que també podia donar-se en aquest estrany efecte secundari de la hepraina anomenat HIT, i l'hematòleg alemany és expert en aquesta patologia.





L'heparina, un anticoagulant, s'uneix a una proteïna anomenada factor plaquetari 4 (PF4), formant un complex i algunes persones produeixen anticossos contra aquest complex, que desencadena una coagulació incontrolada.





El que va alertar Eichinger és que aquesta dona, el seu pacient, no havia rebut heparina sinó la vacuna d'AstraZeneca cinc dies abans que comencessin els símptomes i va arribar a la conclusió que era algun tipus de reacció immune. Greinacher va rebre mostres de sang de vuit pacients i en tots els casos presentaven plaquetes baixes i una coagulació inusual.





L'objectiu, llavors, era estudiar aquests nou casos per veure si podrien haver patit un trastorn protrombòtic causat per anticossos activadors de plaquetes dirigits contra el factor plaquetari 4 (PF4), com passa amb l'heparina. Tots els casos, els nou, havien desenvolupat trombosi entre el dia 4 i el 16 després de rebre la vacuna. Set d'ells, trombosi venosa cerebral i d'ells 4 van morir.





I encara que cap dels nou havia rebut heparina abans, en quatre d'ells van trobar anticossos contra aquesta proteïna PF4, que és el segell distintiu de l'HIT. Els investigadors van concloure que "la vacuna AZD1222 s'associa amb el desenvolupament d'un trastorn protrombòtic que s'assembla clínicament a la trombocitopènia induïda per heparina, però que mostra un perfil serològic diferent". Pel que el tractament de l'VIPIT pot ser similar a el de l'HIT. A el menys això és el que planteja Greinacher pel que és important alertar els metges sobre aquesta possible complicació, perquè detectada a temps, la HIT es pot tractar. I per tant, suggereix, el VIPIT també.









El tractament tindria a veure amb:





- Amb immunoglobulines (anticossos inespecífics de donants de sang), que ajuden a frenar l'activació plaquetària.





- Amb anticoagulants sense heparina, que poden ajudar a dissoldre els coàguls.









Ara mateix Greinacher explica a Science que hi ha hagut un cas, al menys, en què un metge va decidir aplicar els seus consells i el pacient es va recuperar. La Societat Alemanya per a l'Estudi de la Trombosi i la Hemostàsia ha emès ja un seguit de recomanacions per a diagnosticar i tractar el VIPIT.





Alemanya, Holanda o el Regne Unit, ja han incorporat el VIPIT a les seves recomanacions en la pràctica mèdica relacionada amb la covid. I a Austràlia, el Grup Assessor Tècnic sobre Immunització ja recomana no administrar cap vacuna de la covid a persones amb antecedents de HIT.





La conclusió d'Oriol Mitjà i s clara, a la llum d'aquesta nova informació. "La vacunació pot continuar, cal seguir vacunant, però els metges poden identificar i tractar el VIPIT".