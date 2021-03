La CUP adverteix a ERC i Junts del risc d'una legislatura d'"embat de la gent contra el Govern"

La diputada de la CUP al Parlament Eulàlia Reguant ha avisat aquest dimarts que depèn d'ERC i Junts que la legislatura que comenci "sigui la de l'embat amb l'Estat i no la legislatura de l'embat de la gent contra el Govern".





Eulàlia Reguant (EP)





En la seva intervenció en la segona volta del ple d'investidura del candidat a la Presidència, Pere Aragonès (ERC), ha lamentat que no tiri endavant, i no per responsabilitat de la CUP que donarà el seu aval, i ha defensat la necessitat d'impulsar una alternativa que pressioni el Govern i a Parlament per avançar en "un marc de ruptura i faci possible un procés d'acceleració de conquesta de drets socials".





"El full de ruta independentista no vaig poder quedar tancada en despatxos ni aïllada de les necessitats socials dels ciutadans", ha sostingut Reguant, que ha estès la mà per avançar conjuntament cap a la independència i l'exercici de l'autodeterminació.





També ha cridat els independentistes a no utilitzar la unitat "com a arma llancívola, perquè la unitat no és una proclama ni se la pot adjudicar un partit, donat que llavors és partidisme", i ha emplaçat a ERC a admetre que no tot va bé .





"Mantindrem el puny tancat davant els que vulguin confondre país amb partit, i davant de qui posi en el centre de tot un ball de cadires", ha destacat Reguant, que també ha avisat Junts que la Renda Bàsica Universal no es toca perquè, en la seva opinió, és una eina bàsica per garantir un mínim d'autonomia als ciutadans i considera que és la base de la llibertat republicana.