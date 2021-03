Desarticulat un grup a Barcelona i Castelló que estafava comerços després de fer-se passar per operaris

Agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional han dut a terme conjuntament una investigació que ha permès desarticular un grup criminal assentat a les províncies de Barcelona i Castelló, dedicat suposadament a la comissió d'estafes mitjançant l'engany als amos o responsables de comerços i negocis -principalment hostaleria- després fer-se passar per operaris de companyies elèctriques.





Per a això, segons ha informat l'institut armat, comptaven amb informació privilegiada obtinguda pels capitostos de la trama, ja que havien treballat com comercials o subagents d'empreses comercialitzadores d'empreses de llum i / o gas, o bé per estar en possessió de suficients coneixements tècnics sobre el sector.





Efectuaven trucades als comerços i facilitaven dades verídiques i creïbles sobre els contractes amb les diferents companyies subministradores d'energia i els convencien de l'existència de pagaments sense executar, amb la consegüent deute amb les companyies subministradores contractades.





Així, sota l'amenaça que procedirien al tall imminent del subministrament si no abonaven el deute, infonien la por als seus víctima si, davant d'un possible tall de llum que comportaria la pèrdua de material comestible i cancel·lacions de clients que anaven a fer ús de seus serveis, decidien fer efectius aquests pagaments mitjançant transferències bancàries a comptes que els facilitaven els estafadors.





La investigació va començar al detectar un seguit de denúncies amb el mateix denominador comú al llarg de tot el territori nacional, principalment, de zones turístiques de Tenerife i Las Palmas de Gran Canàries.





ENTRAMADO PERSONAL I PROFESSIONAL





El grup havia creat un entramat personal i professional per donar cobertura al frau, aconseguint estafar nombroses víctimes mitjançant la persuasió perquè executessin pagaments per les suposades deutes contrets amb la seva distribuïdora. Tot això sempre sota l'amenaça imminent que si no accedien a les seves pretensions els tallarien la llum amb el consegüent perjudici econòmic que provocaria el no poder atendre als seus clients i poder fer-se malbé les mercaderies peribles.





Un cop convençuda la víctima que la manera més ràpida d'evitar el tall de subministrament era efectuar una transferència bancària, se li facilitava un número de compte bancari vinculat a l'organització, així com les instruccions perquè efectués el més ràpid possible el pagament online.





Realitzat l'ingrés, els estafadors retiraven els diners en caixers o bé transferien els fons a terceres comptes d'altres components de l'organització, coneguts com mules, i així aconseguien evitar que els diners no fos bloquejat o reemborsat al pagador.





Amb l'objectiu de dilatar la reacció de les víctimes, s'efectuaven les trucades en cap de setmana, quan els comerços estan en període de màxima afluència, aconseguint retardar que les víctimes efectuessin gestions per verificar si aquest deute era verídica.





Els capitostos de la trama estaven en possessió de dades reals de clients per la seva vinculació laboral com comercials o subagents d'empreses comercialitzadores. Aquests coneixements els permetien donar un alt valor de credibilitat a les seves paraules que aconseguien convèncer les víctimes.





FRAU





Al llarg de la investigació s'ha pogut determinar que unes 167 persones han estat víctimes de les estafes del grup investigat, i el valor total del que s'ha defraudat ascendeix a més de 220.000 euros, si bé el nombre d'afectats podria ser molt més gran al no haver-se conclòs les investigacions.





Durant el període afectat per la Covid-19, el grup va modificar el destí de les trucades amb motiu de l'efecte de les restriccions per a l'obertura dels comerços, i així es van detectar nombroses trucades a negocis de primera necessitat, com ara fleques.





El desenvolupament de la investigació va ser obstaculitzat per la dispersió de les víctimes al llarg del territori nacional, el que dificultava la recopilació de dades i denúncies, ja que abastaven zones amb diferent competència d'investigació policial.





Per tot això es va crear un Equip Conjunt d'Investigació integrat pels Grups de Policia Judicial de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, de Barcelona, competents en investigació tecnològica per tal d'unir esforços i que va permetre desmantellar a aquest grup criminal.





S'ha procedit a la detenció d'un total de 58 persones i 12 més figuren com investigades, entre capitostos i col·laboradors, tots ells veïns de les províncies de Barcelona i Castelló, per la presumpta comissió dels delictes de pertinença a grup criminal, estafa i blanqueig de capitals.





De la mateixa manera s'han practicat un total de cinc entrades i registres en els domicilis dels màxims responsables de l'organització, que al seu torn van posar al descobert en un d'ells l'existència d'una plantació de marihuana.