Barcelona licita la construcció de 238 habitatges públics a l'entorn de les Glòries

AJUNTAMENT DE BARCELONA





L'Ajuntament de Barcelona ha engegat el procés de licitació per construir una promoció de 238 habitatges públics a l'entorn de les Glòries, on es preveu que visquin més de 800 persones, en un projecte del procés de transformació de la plaça de les Glòries.





En un comunicat d'aquest dimarts, el consistori ha destacat que es tracta d'una de les promocions públiques més "emblemàtiques" de l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (Imhab) i la més important de l'Estat en l'actualitat, a la qual només supera una promoció del govern basc.





Aquesta nova promoció està formada per quatre edificis en un únic conjunt, que acolliran un total de 238 habitatges, dels quals 125 seran de lloguer protegit i 113 de dret de superfície.





En concret, l'edifici s'alçarà a l'illa que està delimitada per la Gran Via de les Corts Catalanes, la plaça de les Glòries i el carrer dels Encants Vells, i s'obrirà, per una banda, sobre el parc de la Canòpia Urbana i, per l'altra, sobre el mercat dels Encants.





La previsió és que les obres s'adjudiquin en un termini aproximat de sis mesos i començar-les en el quart trimestre d'aquest any, i suposaran una inversió de 41,6 milions d'euros.