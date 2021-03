El Banc d'Espanya alerta sobre la pèrdua d'efectivitat dels ERTO

El Banc d'Espanya adverteix en un article sobre l'evolució dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) en la crisi de la Covid que aquesta eina està perdent efectivitat a l'hora de facilitar el retorn a l'ocupació dels treballadors, després d'haver resultat molt efectiva en les setmanes posteriors al confinament domiciliari.





Cadires apilades a la terrassa d'un bar (EP)





Així, la institució assenyala que el retorn a l'ocupació efectiu en el tercer trimestre de 2020 dels treballadors que van entrar en un ERTO al segon trimestre va ser "molt elevat", ja que gairebé el 70% d'ells es van reincorporar a l'activitat, quedant-se el 20% en ERTO i l'altre 10% a l'atur.





Aquesta reincorporació dels treballadors en expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) va anar a més "molt superior" a l'observada entre els treballadors que van perdre la feina en el segon trimestre sense estar coberts per un ERTO.





D'aquesta manera, mentre que gairebé el 70% dels treballadors que estaven en un ERTO al segon trimestre es va reincorporar a l'activitat en el tercer trimestre, en el cas dels que van perdre la feina entre abril i juny sense entrar en ERTO, una mica menys del 40% va tornar a l'activitat un trimestre més tard, el que suposa una diferència de més de 30 punts.





Aquesta bretxa, assegura el Banc d'Espanya, reflecteix una "elevada efectivitat dels ERTO a l'hora de facilitar el retorn a l'ocupació després de les mesures de confinament adoptades a la primavera".





"La reincorporació a l'ocupació va ser molt superior a l'observada entre els treballadors que van perdre la feina en el segon trimestre sense estar coberts per un ERTO, el que reflectiria el seu bon funcionament com a mecanisme d'ajust temporal dels costos laborals de les empreses", segons el Banc d'Espanya.





La institució apunta que l'elevada eficàcia dels ERTO al segon trimestre va ser generalitzada per a tots els grups i sectors considerats, ja que "la probabilitat de tornar a una situació d'ocupació efectiu va ser molt superior entre els afectats per ERTO respecte a la de la resta dels no treballadors ".





No obstant, a partir del quart trimestre s'observa que la probabilitat dels afectats per un ERTO al tercer trimestre de tornar a l'ocupació en el quart trimestre va disminuir "de manera molt apreciable", fins al 32%.





El Banc d'Espanya ha assegurat que aquest descens reflectiria el fre del procés de recuperació del mercat de treball observat en la part final de l'any, "associat al repunt de la pandèmia i a les noves restriccions aprovades".





A més, ha assenyalat que la probabilitat observada que un afectat per ERTO tornés a l'ocupació un trimestre després va ser una mica menor que la probabilitat que ho fes algú que havia perdut el seu lloc de treball. "Aquesta evolució podria estar reflectint la persistència de nivells d'activitat molt baixos en algunes branques, com a conseqüència de les successives onades de la pandèmia", ha afegit.





El "pitjor acompliment relatiu" dels ERTO que van començar en el tercer trimestre en comparació amb els que van passar a estar aturats o inactius en aquest període, és compartit per la major part dels col·lectius, destacant la menor efectivitat entre les dones, els joves i el col·lectiu amb menor nivell de formació.





Per branques d'activitat, l'empitjorament es va concentrar en la construcció, en l'hostaleria i el comerç i en els altres serveis, ja que van ser "les branques més afectades per les restriccions durant aquest període".





A l'analitzar les característiques dels treballadors sense feina o en situació de ERTO tant en el segon com en el tercer trimestre, el Banc d'Espanya ha constatat que la probabilitat de tornada a l'ocupació és "lleugerament més alta" per als joves i grans i aquells que tenen estudis universitaris.





AJUDES focalitzades I VINCULADES A LA FORMACIÓ

La major probabilitat de tornar a l'activitat en el quart trimestre si el treballador va estar en ERTO en els dos trimestres anteriors va ser la mateixa en gairebé totes les branques, excepte en l'hostaleria, el comerç i altres serveis, un cop més a causa de les restriccions que es van aprovar per a aquestes activitats a final d'any.





Tot i això, apunta que la probabilitat diferencial de tornar a l'ocupació efectiva un trimestre més tard és més gran en el cas dels treballadors en ERTO en la indústria, "el que resulta coherent amb el caràcter més transitori de l'impacte de les restriccions sobre aquesta branca" .





Pel que fa a l'efectivitat dels ERTO per a aquells que es van iniciar en el tercer trimestre, segons el Banc d'Espanya, s'observa que els efectes positius deixen de ser generalitzats i es concentren en determinats col·lectius.





De fet, els ERTO iniciats en el tercer trimestre van resultar efectius per augmentar la probabilitat de tornar a l'ocupació únicament per als homes, els majors de 45 anys, aquells amb un contracte indefinit, amb estudis secundaris, i la branca d'activitat són els transports i comunicacions.





En conjunt, la institució creu que els resultats obtinguts mostren una "elevada" efectivitat dels ERTO a l'hora de facilitar el retorn a l'ocupació després de les mesures de confinament i limitacions a l'activitat de molts sectors en el segon trimestre del l'any.





No obstant això, veu "menys concloents" els resultats que s'obtenen en el cas dels ERTO iniciats en el tercer trimestre i veu plausible pensar que l'absència d'efectes diferencials en termes de la incorporació a l'ocupació efectiu dels treballadors en ERTO al tercer trimestre davant els aturats o inactius sigui, "fonamentalment, el reflex de la prolongació de les restriccions associades a la pandèmia".





En aquesta línia, insta focalitzar el manteniment dels ajuts a les empreses que operen en els sectors més afectats per la crisi fins que aquesta se superi ja vincular aquesta protecció de forma més directa a la realització d'activitats formatives dels treballadors afectats, ja que aquestes han estat fins ara "relativament reduïdes".





Finalment, considera que l'anàlisi s'ha de mantenir actualitzat a futur per adaptar els esquemes de protecció a possibles canvis estructurals que requereixin un desplaçament de treballadors cap a sectors o empreses amb millors perspectives en l'escenari posterior a la pandèmia.