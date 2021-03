La policia marroquina agredeix brutalment a la germana de l'activista sahrauí Sultana Khaya

Imatges cedides per Sultana Khaya a CatalunyaPress





"Que el meu nom no s'esborri de la història ...", va escriure Julia Conesa amb tan sols 19 anys abans de ser assassinada pel règim franquista. Ella va ser una de les Tretze Roses i, encara que poc tingui a veure amb el conflicte sahrauí, comparteix el mateix anhel que Sultana Khaya: que el món no oblidi el seu sofriment ni el de milers d'activistes que han lluitat pacíficament per acabar amb una situació que consideren injusta.





CatalunyaPress ha entrevistat Sultana Khaya aquest dimarts, una activista sahrauí que porta des del 17 de novembre a arrest domiciliari (114 dies). La intenció d'aquest mitjà era publicar l'entrevista sencera en els pròxims dies, però de vegades l'actualitat passa per sobre de l'agenda: l'activista denuncia que ella i la seva família han rebut una visita durant la nit d'aquest dimarts per part de les forces de l'ordre marroquines. Una visita que, com és habitual, ha acabat tenyida de sang.





A continuació, poden veure com ha acabat la germana de Sultana després del succés. Les imatges poden ferir la seva sensibilitat:

















Sultana Khaya i la seva família han decidit dormir al carrer per evitar més pallisses. Denuncia que habitualment rep visites d'agents de paisà que entren a casa per agredir-se a ella ia la seva família i, al carrer, on tots els veïns poden veure el que passa, se sent més segura. No obstant això, la nit d'aquest dimarts la policia ha intentat que l'agressió passés desapercebuda tallant la llum del carrer on viu, tal com es pot veure en el vídeo.





Segons relata l'activista, han colpejat el cap de la seva germana amb una porra. "Probablement tingui una hemorràgia cerebral, però no ho podem saber perquè no tenim accés a atenció mèdica". Durant l'entrevista amb CatalunyaPress, a través d'una trucada de vídeo, la germana de Sultana Khaya està estirada al carrer sobre un matalàs i totalment desorientada. "Li costa molt aixecar-se i moure's", lamenta Khaya. Afortunadament, de moment "manté la respiració per si mateixa".





En els propers dies CatalunyaPress publicarà l'entrevista íntegra a Sultana Khaya, una activista pacifista que ja ha viscut en massa ocasions situacions com la relatada en aquest article.