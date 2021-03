El BOE publica la llei de 'nova normalitat', que fixa l'obligatorietat de màscares amb distància de seguretat

@ep





El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dimarts el Projecte de Llei de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, coneguda com a llei de 'nova normalitat', que va ser aprovada el passat 18 de març al Congrés dels Diputats.





Entre les mesures contemplades en el text, que entrarà demà en vigor i es mantindrà fins que acabi la pandèmia, es manté l'obligació per a les persones, a partir dels sis anys, d'usar mascareta a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert a el públic, fins i tot encara que es mantingui la distància de seguretat d'1,5 metres.





En qualsevol cas, la mascareta no és exigible per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l'ús de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a llevar-se la màscara , o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.





"Tampoc serà exigible en el cas d'exercici d'esport individual a l'aire lliure, ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan, per la pròpia naturalesa de les activitats, l'ús de la màscara resulti incompatible, d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries ", assenyala el document.





En relació als fabricants i els titulars d'autoritzacions de comercialització dels medicaments considerats essencials en la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, el document recull que han de comunicar a la Direcció de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) l'estoc disponible, la quantitat subministrada en l'última setmana i la previsió d'alliberament i recepció de lots dels mateixos, incloent les dates i quantitats estimades.





A més, inclou que les administracions competents han de vetllar per garantir la suficient disponibilitat de professionals sanitaris amb capacitat de reorganització dels mateixos d'acord amb les prioritats en cada moment. Així mateix, al·ludeix a la garantia d'un nombre suficient de professionals involucrats en la prevenció i control de la malaltia, el seu diagnòstic d'hora, l'atenció als casos i la vigilància epidemiològica.





Durant el seu debat a la cambra baixa, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha destacat que aquesta norma va "permetre avançar el control de la pandèmia i també en funcions de vigilància, inspecció i control de casos". "Aquesta norma serà medul·lar en la gestió de la pandèmia fins a la seva finalització. Recull bona part del compromís adquirit durant la gestió d'aquesta dolorosa crisi. Està cridada a ser una font de coneixement per a aquells que hagin de prendre decisions similars en el futur", defensar.





Guillermo Díaz, de Ciutadans, va aplaudir la incorporació d'una esmena del seu grup per a la suspensió durant tota la pandèmia de el visat d'inspecció mèdica per a la prescripció de la triple teràpia en el tractament de pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC). "Evitarà tractaments burocràtics per accedir a el millor dels tractaments", ha fet.





El diputat de la formació 'taronja', en sintonia amb la ministra de Sanitat, va reivindicar la necessitat d'aquesta llei: "No podem tornar a enfrontar-nos a una pandèmia amb reials decrets, excepte per matisar una norma que ja existeixi". En qualsevol cas, ha reclamat a l'executiu que "plantegi establir una legislació que permeti en un futur respondre millor a una situació com aquesta".





Laura Márquez, de Unides Podem, també es va mostrar satisfeta amb la incorporació en el text legislatiu de la pròrroga dels contractes d'investigació durant la pandèmia, però ha insistit que "cal abordar el problema de la temporalitat en la investigació científica". "Fins i tot les persones que estan investigant una vacuna al nostre país tenen contractes temporals. Cal garantir l'estabilitat dels nostres científics, però de veritat, sense trampa ni cartró", va afegir.





En contrast, la diputada popular Ana Pastor, exministra de Sanitat, ha lamentat que el document final no incorpori cap de les 45 esmenes presentades pel principal grup de l'oposició. "Mai abans el parlament havia estat tan menyspreat com en aquesta legislatura. Els decrets s'han convertit en la norma, com ha passat amb aquesta. No han acceptat cap de les 45 esmenes del meu grup. ¿No s'adonen que aquest decret arriba igual que va sortir, que tot just ha incorporat cinc esmenes? ", exemplifico.





Així, Pastor ha criticat que el Govern, amb aquesta llei, "ha estat incapaç d'incorporar el que necessita amb urgència el sistema sanitari". Per què no han donat suport les nostres esmenes? Per què un no a una Agència de Salut Pública i Qualitat Assistencial? Per què no a un pla de recursos humans per a millorar les condicions dels professionals? Ha de ser que és molt de dretes ", es va preguntar retòricament.





La diputada socialista Carmen Andrés Añón li va contestar que les esmenes de PP estan "molt lluny" de la "naturalesa" de la norma, ja que "pretenien una regulació exhaustiva de totes les situacions possibles i impossibles de preveure, i d'aquesta manera lligaria les mans al Consell Interterritorial en la seva presa de decisions ". "A més, plantejaven un clar conflicte de competències amb les comunitats autònomes. Estaven molt lluny de la Constitució i de l'esperit de la llei", ha reblat.