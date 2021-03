L'alcalde de Lleida demana cribratges i vacunes prioritàries per l'agroalimentació

Miquel Pueyo @ep





L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha demanat aquest dimarts a la Generalitat cribratges massius i accelerar la vacunació de Covid-19 en el territori, i a l'Estat que el sector agroalimentari sigui considerat servei essencial en el subministrament de les vacunes, sense distingir entre persones temporeres i de plantilla, per fer front a la corba de contagis que, segons ha dit, "segueix pujant" a la ciutat.





En una roda de premsa a Lleida, ha explicat que en les dues últimes setmanes s'ha observat un creixement dels índexs de contagi "i una major ocupació dels serveis sanitaris i de les ucis", encara que ha matisat que la mateixa situació es produeix també en altres regions sanitàries de Catalunya.





Pueyo ha apuntat que les limitacions són iguals per a tots, per ser decisions que va adoptant el Procicat, i que la seva impressió és que a Lleida les persones estan complint i que si a la ciutat i en altres llocs hi ha repunt "cal fer el que calgui per revertir "entre l'Ajuntament i la ciutadania.





Ha afegit que l'Ajuntament està aplicant totes les mesures que ha marcat el Govern, ha remarcat que Catalunya té un govern interí i ha afegit que el gener del l'any passat l'expresident Quim Torra ja va dir que era "una legislatura acabada".





Ha dit també que, com a alcalde, en aquesta situació de pandèmia greu i crisi econòmica i social, amb independència de sigles i colors, demana "que totes les forces polítiques representades al Parlament de Catalunya que facin un esforç per nomenar president, per constituir un govern estable ".





"Demana a totes les fores polítiques representades al Parlament, responsabilitat i sentit comú", ha insistit l'alcalde que ha precisat que l'Ajuntament ha condicionat al Pavelló Onze de Setembre per subministrar unes 4.000 dosis de vacuna cada dia.