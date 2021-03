Entra en funcionament el mòdul de suport per a l'activitat COVID al CAP de Begues

Salut té previst instal·lar mòduls de suport en 18 centres d'atenció primària de la regió Metropolitana Sud.





@Salut





Aquesta setmana ha entrat en funcionament el mòdul de suport al centre d'atenció primària de Begues, un espai situat al costat del CAP que permetrà traslladar fora del centre l'activitat relacionada amb el coronavirus, com ara la realització de proves PCR i l'atenció als pacients amb sospita COVID.





L'objectiu d'aquestes infraestructures annexes als CAP és separar l'activitat COVID de la resta, garantint els dobles circuits i assegurant una major seguretat dels professionals i els ciutadans dins els centres, així com donar suport als que no disposen de suficient espai.





El mòdul del CAP Begues compta amb 45 metres quadrats coberts, a més d'una pèrgola exterior de 15 metres quadrats que cobreix la rampa d'accés i que pot fer funcions de zona d'espera. A l'interior hi ha una consulta respiratòria, dos punts per a la realització de proves PCR i un espai d'atenció al pacient.





Salut té previst instal·lar 18 mòduls a la regió Metropolitana Sud, en els següents centres d'atenció primària: CAP Amadeu Torner (L'Hospitalet de Llobregat), CAP Pou Torres (Begues), CAP Cunit, CAP Can Bou (Castelldefels), CAP Lluís Millet (Esplugues de Llobregat), CAP Pallejà, CAP Abrera, CAP La Gavarra (Cornellà de Llobregat), CAP Ramona Via (El Prat de Llobregat), CAP Olesa (Olesa de Montserrat), CAP Sant Joan (Vilanova i la Geltrú), CAP Sitges, CAP Dr. Bartomeu Fabré Anglada (Gavà), CAP La Florida (l'Hospitalet de Llobregat), CAP La Granja (Molins de Rei), CAP Sant Just, CAP Vilafranca Nord i CAP Sant Andreu de la Barca.





Aquesta actuació s'emmarca en el Pla d'Enfortiment i Transformació de l'Atenció Primària i té l'objectiu d'oferir més espai i confort a la ciutadana, així com crear circuits diferenciats per separar l'activitat COVID i no COVID. Salut preveu col·locar 120 mòduls a Catalunya abans de l'estiu i estima que tindran una permanència d'entre 2 i 4 anys, en funció de les necessitats de cada centre. El pressupost mitjà de construcció i equipament mèdic de cadascun dels mòduls és d'uns 70.000 euros.