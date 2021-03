L'Audiència Nacional confirma el processament de Germá Gordó en el cas '3 per cent'

La Sala Penal de l'Audiència Nacional ha rebutjat els recursos de l'exgerent de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Germá Gordó i de les formacions polítiques CDC i PDeCAT contra la interlocutòria del jutge José de la Mata en el qual proposava jutjar en el denominat cas de l' '3 per cent' sobre el suposat finançament irregular a la formació política extinta a través de licitacions d'obra pública.





Els magistrats de la Secció Quarta de la Sala Penal, presidida per Ángela Murillo, destaquen en les seves actuacions que hi ha indicis de la participació delictiva de les persones investigades i que la seva definitiva responsabilitat en els fets es dirimirà en el corresponent judici oral.





La Sala ha resolt ja prop d'una trentena de recursos presentats contra l'acte de passi a procediment abreujat dictat el 30 de juliol de 2020 pel el fins ara jutge de Jutjat Central d'Instrucció número 5, Josep de la Mata --ara representant d'Espanya en Eurojust--, en què va proposar jutjar 31 persones físiques i 16 jurídiques per delictes d'organització criminal, frau a les administracions públiques, suborn, tràfic d'influències i blanqueig de capitals. Encara estan pendents de resoldre altres set recursos.





XARXA D'ALTS CÀRRECS DE CDC QUE VAN CONTROLAR ADJUDICACIONS PÚBLIQUES





Sobre els recursos ara resolts, la Secció Quarta recorda que en aquest procediment, conegut com el de l' '3 per cent', s'ha investigat la possible existència d'una xarxa estructurada de persones, integrada per alts càrrecs de CDC que en el període entre 2008 i 2015 van portar un control i seguiment de licitacions d'obres i serveis públics anunciats per diferents administracions públiques situades en l'òrbita de el partit.





Aquests alts càrrecs, apunten les actuacions, "suposadament es van concertar, d'una banda, amb càrrecs públics i funcionaris d'aquestes administracions públiques, i, d'altra banda, amb determinats empresaris que concorrien a la licitació d'aquelles obres i serveis".





"A aquests empresaris s'adjudicaven les obres i serveis, moltes vegades mitjançant l'alteració del procediment administratiu, a canvi de regals o d'abonar suposades comissions (anomenades 'donacions') a les fundacions dependents de CDC (anomenades 'Fundació Catalanista i Demòcrata' - -Catdem-- i 'Fundació Fòrum Barcelona') els imports revertien a CDC i servien per finançar les seves activitats ", explica la Sala.





Gordó, que es troba investigat també en la peça separada d'aquest cas pel presumpte blanqueig de capitals en petites quantitats a CDC --el que es coneix com a 'pitufeig' -, va plantejar en el seu recurs la incompetència de l'Audiència Nacional per jutjar els fets i la manca de solidesa dels indicis contra ell. També es va queixar de la "arbitrària" selecció realitzada per l'instructor en la investigació, que, de les 31 licitacions analitzades, va focalitzar quatre en què hauria participat recurrent.





La Sala rebat els arguments de Gordó i afirma que l'exposició i les conclusions exposades en l'acte no semblen arbitràries, sinó "raonables" i afegeix que el fet d'acotar a quatre les licitacions en què va poder intervenir el exdirigient de CDC sembla més " una tasca de depuració incriminatòria ".





El tribunal assenyala que De la Mata va recollir en la seva resolució els expedients de contractació, amb les mencions a Gordó, que avalen les conclusions assolides per l'instructor "quan al·ludeix, al que aquell expressava en pro d'aquesta triangulació amb autoritats i empresaris, a més de detallar en cada cas, les dades indiciaris que ha manejat i que són suficients als fins del dictat de la resolució combatuda ".





"MATEIXA ESTRUCTURA, FUNCIONAMENT I RECURSOS" A CDC I PDECAT





Pel que fa a el recurs del PDeCAT, formació a la qual el jutge va proposar jutjar com a persona jurídica, els magistrats consideren que hi ha constància de la possible participació d'aquest partit a les suposades actuacions delictives investigades, malgrat la seva fundació amb posterioritat als fets enjudiciats .





"Aquesta discordança temporal no és tal si tenim en compte la tesi de l'magistrat instructor sobre la suposada dissolució de el partit Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i la coetània creació del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) que guarda una identitat substancial amb l'estructura , funcionament i recursos humans i materials procedents de el partit extint, que no obstant això subsisteix a l'efecte de cobrament de subvencions pendents de rebre ", explica l'acte.





En aquest sentit, la Sala argumenta que existeixen sòlids indicis sobre la creació del nou partit al juliol de 2016 per desvincular a la precedent CDC de les responsabilitats criminals que pesaven sobre ella, "derivades del cobrament, a través de les seves fundacions Catdem i Fòrum Barcelona , de nombroses donacions abonades per empreses i empresaris que havien rebut alguna adjudicació d'obres d'alguna de les administracions públiques governades per CDC, o bé tenien serioses expectatives d'aconseguir-".





En un altre acte, la Sala resol el recurs de CDC i contesta a la formació extinta que no es tracta de comptades reunions i d'uns comptes donacions, com sosté la formació política, sinó d ' "una operació subjectiva triangular, posada en pràctica en nombroses ocasions , amb idèntic motiu per raó d'adjudicacions a diferents empreses, procedint en tots els casos d'igual manera, responent a el mateix patró de comportament ".





"Nítids INDICIS" D'UNA ADJUDICACIÓ IRREGULAR





Finalment, l'Audiència Nacional també ha rebutjat el recurs de l'empresari Ramon Blázquez Martínez i la seva empresa Certis Obres i Serveis contra el seu processament per aquest cas de corrupció a l'entendre que no es pot afirmar que es concertés amb alts càrrecs de CDC ni amb altres càrrecs d'índole política per beneficiar-se de l'adjudicació d'obres públiques.





Segons diu l'investigat, tan sols va mantenir dues reunions el 2011 i l'única licitació té "una clara desconnexió" de la donació de 75.000 euros que va fer dos anys abans a Catdem.





Els magistrats insisteixen que l'acte del jutge De la Mata exposa "nítids indicis de participació delictiva perpetrada" pels recurrents, ja que hi ha constància de la possible participació de Blázquez a fins a sis reunions i trobades (dues el 2011 i quatre en 2012) amb l'extresorer de Catdem Andreu Viloca --també proposat jutjar--, segons l'agenda d'aquest, de la qual es desprèn que tots dos van tractar de l'adjudicació de l'obra en la qual va arribar a participar Certis Obres i Serveis.