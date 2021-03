El Govern central autoritza la licitació de cinc contractes per a la conservació i explotació de l'AP-2 i AP-7

El Consell de Ministres, en la reunió d'aquest dimarts, ha autoritzat al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) la celebració de cinc contractes per a la conservació i explotació de sectors de la Xarxa de Carreteres de l'Estat a Catalunya, amb un valor estimat de 541 milions d'euros.





@ep





Les autopistes de peatge AP-2 Saragossa - el Vendrell i AP-7 Tarragona - la Jonquera, que sumen 375 km a Catalunya, finalitzaran els seus contractes concessionals el 31 d'agost de 2021. Després de la seva reversió a l'Estat, MITMA passarà a gestionar-les directament a través del seu programa de conservació i explotació de carretera s, a l'efecte es contracten els serveis necessaris en els 6 sectors en què passen a integrar-: 5 d'ells a Catalunya i 1 a Aragó.





Els sectors assenyalats a Catalunya són els següents:





1. Sector Girona nº4: AP-7, tram la Jonquera (antiga frontera amb França) - Vidreres (del pk 0,000 a pk 85,000) .Àrees de servei: la Jonquera, Empordà i Gironès (AP-7).





2. Sector Tarragona nº5: AP-2, del PK 181,130 a PK 232,500.AP-7, del PK 207,269 a PK 258,500.Áreas de servei: Penedès, Medol, Altcamp (AP-7) i Montblanc (AP-2).





3. Sector Lleida nº5: AP-2, de el límit de província d'Osca, pk 120 + 550, a el límit de província de Tarragona, pk 181 + 130.Áreas de servei: Lleida i Garrigues (AP-2).





4. Sector Barcelona nº4: AP-7, de l'PK 85,00 al PK 147,422.Áreas de servei: la Selva, Montseny i Vallès (AP-7).





5. Sector Barcelona nº5: AP-7, del PK 147,422 a PK 207,269.B-30 (calçades laterals d'AP-7), del PK 0 al 11,430.Áreas de servei: Bellaterra i Porta Barcelona (AP-7).





A més, el Consell de Ministres, en la reunió del 23 de març, va autoritzar la celebració d'un contracte de serveis per a la gestió de el Centre de Gestió de Vialitat i Operacions de carreteres de Granollers, amb un valor estimat de 19.360.000 de euros, que té per objecte la centralització de comunicacions, gestió del trànsit, incidències, manteniment i vialitat, així com coordinació d'operacions dels 5 sectors de conservació anteriors.





CONEIX LES CARACTERÍSTIQUES DEL NOU MODEL DE CONSERVACIÓ





Per als cinc sectors esmentats, MITMA ha establert un nou model de conservació que persegueix oferir un servei integral de mobilitat a l'usuari, millorar l'estat de la carretera i xarxa i optimitzar els recursos públics; incloent:





Ajuda a la vialitat i conservació ordinària de les carreteres, incloent actuacions com:





- Permetre que la carretera i els seus elements funcionals disposin de les millors condicions de vialitat i seguretat possibles.





- Vigilància i atenció accidents i incidents





- Vialitat hivernal.





- Servei de control de túnels i comunicacions.





- Manteniment d'instal·lacions.





- Establiment d'inventaris i reconeixement de l'estat de la via, agenda d'informació d'estat i programació, ajuda a explotació i estudis de seguretat viària.





- Manteniment dels elements de la carretera amb els nivells de qualitat més pròxims possibles als desitjables, en funció de les prioritats i recursos disponibles





- Projectes específics de petites obres necessàries per millorar la funcionalitat de la via.





- Explotació dels elements funcionals de les carreteres: àrees de servei existents.





Es separen de forma expressa les despeses i ingressos del contracte, establint, d'una banda, el pressupost de despeses (costos de conservació i explotació, i petites obres) i, d'una altra, el pressupost d'ingressos (cànon a abonar com a contraprestació pel dret d'explotació de les àrees de servei i altres serveis públics).





Amb aquest nou model es reforça l'orientació cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb els quals està compromès MITMA.