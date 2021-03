Comença el compte enrere per Supervivientes. Qui són els concursants?

Telecinco ha arrencat la promoció d'un dels seus realities per excel·lència Supervientes 2021. El format presentat per Jorge Javier Vázquez, Lara Álvarez , Carlos Sobera y Jordi González s'estrenara al canal principal de Mediaset el proper 8 d'abril.





Vídeo promocional de Supervivientes 2021





Durant les darreres setmanes, diferents programes de la cadena de Fuencarral han anat desvetllant la llarga llista de concursants que viatjaran a Hondures per viure una de les aventures més dures de la seva vida. De moment, la cadena ha confirmat un total de 15 concursants. Entre ells trobem personalitats de tota mena: presentadors, models, cantants, ex-concursants de realities... Però, qui són els concursants de Supervivientes 2021?





Antonio Canales





És un dels grans fitxatges d'aquesta temporada. Canales és un dels artistes flamencs més importants del país. Tot i l'exitosa carrera professional, en el terreny personal ha viscut moltes turbulències. Durant una època, el consum de drogues li va fer perdre la seva esposa i la seva feina. L'any 2011 va confessar ser bisexual, després que es filtressin unes fotografies d'ell amb el seu nòvio a la platja.





Sylvia Pantoja

Un altre integrant del clan Pantoja que es suma a l'aventura dels realities. Sylvia Pantoja és cantant, coneguda principalment a Mèxic. A Espanya, ha participat a "Tu cara me suena". És cosina de Ciquetete i Isabel Pantoja. Recentment, va tornar a aparèixer a l'esfera mediàtica amb l'entrevista "Cantora: La herencia envenenada", on va desvetllar la gelosia que tenia Isabel Pantaoja de la bona relació que ella tenia amb Paquirri.





Alexia Rivas









És una ex-redactora del programa "Socialité". La periodista va saltar a la fama al març del 2020, després d'aparèixer en un vídeo semi-despullada a casa del periodista Alfonso Merlos. En aquell moment, Merlos tenia una relació amb Marta López. Aquest vídeo es va fer viral durant el confinament i va provocar que la redactora deixés la seva feina i abandonés l'esfera mediàtica.





Marta López

Tertuliana de diversoss programes de Mediaset, s'ha convertit en un dels rostres més coneguts de Telecinco. Va saltar a la fama després de passar per la casa de "Gran Hermano". Durant el confinanment, va descobrir que la seva parella -Alfonso Merlos- li era infidel amb la redactora Alexia Rivas. Aquesta trama la va convertir en una de les figures estrella del confinament.





Tom Brusse

Va saltar a la fama després de participar com a pretendent a "MyHyV". Posteriorment, va participar a "La Isla de las Tentaciones 2" juntament amb la seva parella Melyssa Pinto, a qui li va ser infidel amb Sandra Pica. Actualment, treballa com a tertulià a diversos formats de Mediaset com "El debate de la Isla de las Tentaciones".





Melyssa Pinto

"Ex-tronista" de "MyHyV", va saltar a la fama després de participar amb la seva parella Tom Brusse a "La Isla de las Tentaciones". Durant el reality, Pinto es va convertir en una de les concursants més estimades per l'audiència. Actualment treballa com a dissenyadora i col·labora en diversos programes de Mediaset. Què passarà quan es trobi amb Tom Brusse a l'illa?





Omar Sánchez

Fotografia de @omar_sanchez33

Conegut pel seu sobreno "El Negro", és l'actual parella d'Anabel Pantoja. No és molt conegut mediàticament. Treballa com instructor de surf i té la seva pròpia marca de roba esportiva. L'hem pogut veure en diversos platós defensant a la seva parella quan aquesta participava en realities.





Lola

Ex-concursant de l'última edició de "La Isla de las Tentaciones". Va saltar a la fama a "MyHyV". S'ha convertit en un dels personatges claus d'aquesta edició, després de trencar la seva relació amb Diego i protagonitzar diverses picabaralles amb altres concursants.





Valeria Marini





Fotografia de @valeriamarinia

Coneguda a Italia per la seva vinculació amb el sector audiovisual, va ser una icona sexual als anys 90. També ha triomfat en el terreny de la moda amb la seva línia de roba interior. Ha participat en multitud de realities italians com "Gran Hermano" o "La Isla de las Tentaciones".





Alejandro Albalá

És una de les cares conegudes de Mediaset. Ex-parella de Sofia Suescun y divorciat de Chabelita. Ha participat a "Gran Hermano Dúo". Aquesta és la gran oportunitat que té Albalá per fer-se conegut sense cap història d'amor darrere.





Olga Moreno

És l'esposa d'Antonio David Flores -excol·laborador de Sálvame-, treballa com a dissenyadora. Aquesta serà la seva primera aparició a un reality show.





Carlos Alba

Ex-concursant de "Masterchef", és el concursant més desconegut. La seva participació al reality culinari va estar farcida de polèmica.





Lara Sajén

Fotografia de @larasajen

Ex-ballarina del grup Fangoria, ha participat com assessora de l'amor de "MyHyV". Ha treballat com a model, cantant i actriu. Va saltar a la fama després de participar al reality de TVE "Maestros de la Costura".





Agustín Bravo

Fotografia de @agustinbravobreu

Presentador de televisió conegut per presentar el "Telecupón" amb Carmen Sevilla. Ha treballat a Antena 3, Televisió Espanyola i Canal Sur. Després de 3 anys apartat de la pantalla petita, torna amb les piles carregades per viure l'experiència de supervivència a Hondures.





Palito Dominguín

Fotografia de @palitodominguin

Artista i model, prové del clan Bosé. Va graduar-se en Belles Arts a Londres i ha desfilat per grans marques d'alta costura com Ágatha Ruíz de la Prada, Francís Montesinos, entre molts altres... La seva mare és Lucía Dominguín i el seu pare Carlos Tristancho. Què en pensarà Miguel Bosé sobre la seva participació a Supervivientes?